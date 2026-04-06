Cerca de 130 pessoas participaram da missa de sétimo dia da jovem Anna Elisa Ferreira Borges, de 19 anos, neste domingo de Páscoa, 5, realizada em Capetinga (MG), cidade onde ela nasceu. A estudante de biomedicina morreu após um acidente de trânsito em Franca, e recebeu uma última homenagem marcada por fé, emoção e diversas manifestações de carinho de familiares e amigos.
A celebração reuniu parentes e amigos próximos, que fizeram questão de relembrar a trajetória da jovem e destacar sua personalidade alegre, espontânea e cheia de vida. Durante a missa, o sentimento de saudade tomou conta dos presentes, que exaltaram a felicidade que Anna Elisa transmitia no dia a dia.
Após a cerimônia religiosa, as homenagens continuaram pelas ruas da cidade. Foi realizada uma cavalgada em memória da jovem, seguida por um desfile de carros com buzinas, bexigas brancas e manifestações de despedida. Em um dos veículos, uma picape com som tocava a música Estrelinha, de Marília Mendonça e Di Paulo e Paulino, escolhida como símbolo da despedida.
Ainda durante o cortejo, os participantes formaram uma roda de oração, enquanto um banner com a foto de Anna Elisa foi colocado sobre o capô de um dos veículos, tornando o momento ainda mais emocionante.
Nas redes sociais, a comoção também foi grande. Amigos e familiares compartilharam mensagens, fotos e vídeos em homenagem à jovem. Muitos compareceram à despedida vestindo camisetas estampadas com a imagem de Anna Elisa.
A amiga Ana Laura Cardoso publicou um vídeo da cavalgada com a frase: “Para sempre nossa estrelinha”, ao som da música que marcou as homenagens. Já outra amiga, Rafaella Castro, escreveu: “Você sempre será lembrada, a menina do chapelão preto”.
A homenagem também chegou aos palcos. Durante um show realizado no último sábado em Ibiraci (MG), a dupla Priscila e Patrícia interrompeu o roteiro da apresentação para prestar uma homenagem especial. Ao cantar “Estrelinha”, as cantoras emocionaram o público. “Anna Elisa Borges, essa música é especialmente para você. Vamos quebrar o script para te mandar aí em cima”, disseram.
A irmã da jovem, Anna Luisa Ferreira Borges, também publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais, destacando a forte ligação entre as duas:
“Deus sabe de tudo, mais não tá sendo fácil aceitar sua ida, você sabe que a gente foi inseparável e que só nós duas sabíamos coisas umas das outras, ainda acho que vou te ver e fazer o que agente sempre fazia, ainda não caiu a ficha. Não adianta ficar agora falando ‘e se eu tivesse’, porque Deus sabia que já era sua hora, você já cumpriu sua missão na terra. Mais eu te amo muito. Se você algum dia aí em cima puder me dar um sinal e vir me visitar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu trocaria tudo para te ter aqui, até mesmo a minha vida pela sua, mas infelizmente não é assim que funciona. Obrigada pelos conselhos e pelas diversões, você foi mais que uma irmã pra mim, foi uma amiga que esteve sempre comigo. Me desculpa por não ter cumprido com minha promessa de te proteger, mas agora vou ter forças por você.”
O acidente
Anna Elisa Ferreira Borges morreu na madrugada do dia 29 de março após um acidente de trânsito registrado na avenida Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário, em Franca.
Ela estava em um veículo Celta quando o carro teve a frente cortada por um Volkswagen Polo que trafegava pela via preferencial, nas proximidades da Universidade de Franca (Unifran).
Com o impacto, o motorista do Celta perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de um prédio. Anna Elisa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. O motorista do Polo não sofreu ferimentos.
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