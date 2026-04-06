A homenagem também chegou aos palcos. Durante um show realizado no último sábado em Ibiraci (MG), a dupla Priscila e Patrícia interrompeu o roteiro da apresentação para prestar uma homenagem especial. Ao cantar “Estrelinha”, as cantoras emocionaram o público. “Anna Elisa Borges, essa música é especialmente para você. Vamos quebrar o script para te mandar aí em cima”, disseram.

A irmã da jovem, Anna Luisa Ferreira Borges, também publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais, destacando a forte ligação entre as duas:

“Deus sabe de tudo, mais não tá sendo fácil aceitar sua ida, você sabe que a gente foi inseparável e que só nós duas sabíamos coisas umas das outras, ainda acho que vou te ver e fazer o que agente sempre fazia, ainda não caiu a ficha. Não adianta ficar agora falando ‘e se eu tivesse’, porque Deus sabia que já era sua hora, você já cumpriu sua missão na terra. Mais eu te amo muito. Se você algum dia aí em cima puder me dar um sinal e vir me visitar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu trocaria tudo para te ter aqui, até mesmo a minha vida pela sua, mas infelizmente não é assim que funciona. Obrigada pelos conselhos e pelas diversões, você foi mais que uma irmã pra mim, foi uma amiga que esteve sempre comigo. Me desculpa por não ter cumprido com minha promessa de te proteger, mas agora vou ter forças por você.”