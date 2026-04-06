Um posto de combustíveis localizado no quilômetro 40 da rodovia rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca a São José da Bela Vista, foi alvo de um assalto na madrugada desta segunda-feira, 6.

O crime aconteceu por volta das 2h, quando um frentista de 29 anos, que trabalhava no local, foi surpreendido por três homens armados. Segundo as informações da polícia, o trio chegou ao posto e, sob graves ameaças, rendeu o funcionário.

Os criminosos roubaram cerca de R$ 500 que estavam no caixa, além do celular do trabalhador. Após o assalto, eles ainda tentaram arrombar o cofre do estabelecimento utilizando uma marreta, mas não conseguiram acessar o compartimento.