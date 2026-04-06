06 de abril de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 6, em Franca:

Nome: Angélica Pereira Mansano
Idade: 53 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Ilton Balduíno
Idade: 73 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Vicente Rezende da Silva
Idade: 83 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Silvano Ferreira Ribeiro
Idade: 65 anos
Local do velório: São vicente de Paulo, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Lucimar Ferreira de Freitas
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Edson Pires de Moraes
Idade: 60 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Antônio Guilherme
Idade: 91 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

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