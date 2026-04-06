Nome: Ilton Balduíno Idade: 73 anos Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 Funerária: Francana Local do sepultamento: Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Angélica Pereira Mansano Idade: 53 anos Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 Funerária: Francana Local do sepultamento: Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 15h

Veja o obituário desta segunda-feira, 6, em Franca :

Nome: Vicente Rezende da Silva

Idade: 83 anos

Local do velório: Direto

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Silvano Ferreira Ribeiro

Idade: 65 anos

Local do velório: São vicente de Paulo, sala 11

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Lucimar Ferreira de Freitas

Idade: 73 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h