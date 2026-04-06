Veja o obituário desta segunda-feira, 6, em Franca:
Nome: Angélica Pereira Mansano
Idade: 53 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Ilton Balduíno
Idade: 73 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Vicente Rezende da Silva
Idade: 83 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Silvano Ferreira Ribeiro
Idade: 65 anos
Local do velório: São vicente de Paulo, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Lucimar Ferreira de Freitas
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Edson Pires de Moraes
Idade: 60 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Antônio Guilherme
Idade: 91 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.