Pelo terceiro ano seguido, integrantes da Torcida Independente, ligada ao São Paulo, promoveram uma ação solidária de Páscoa com a distribuição de cerca de 400 ovos de chocolate em Franca. A entrega foi realizada nesse domingo, 5, no bairro Copacabana, com parte dos itens também destinada a moradores de uma área da Vila São Sebastião.

De acordo com uma das organizadoras Yasmyn Gabriela, a ação é resultado de arrecadações feitas ao longo das últimas semanas entre os membros da torcida e voluntários, que possibilitaram a compra dos ovos distribuídos às crianças e famílias. “É o nosso terceiro ano seguido. Arrecadamos e compramos os ovos, cerca de 400 unidades, e fizemos as entregas nesses bairros”, explicou.

Além da campanha de Páscoa, a torcida também desenvolve outras ações sociais ao longo do ano. Entre elas, estão doações de sangue e eventos comemorativos, como festas no Dia das Crianças.