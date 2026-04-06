06 de abril de 2026
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SOLIDARIEDADE

Torcida Independente distribui 400 ovos de Páscoa em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Ação realizada nesse domingo de entrega de ovos de Páscoa, na zona oeste de Franca
Ação realizada nesse domingo de entrega de ovos de Páscoa, na zona oeste de Franca

Pelo terceiro ano seguido, integrantes da Torcida Independente, ligada ao São Paulo, promoveram uma ação solidária de Páscoa com a distribuição de cerca de 400 ovos de chocolate em Franca. A entrega foi realizada nesse domingo, 5, no bairro Copacabana, com parte dos itens também destinada a moradores de uma área da Vila São Sebastião.

De acordo com uma das organizadoras Yasmyn Gabriela, a ação é resultado de arrecadações feitas ao longo das últimas semanas entre os membros da torcida e voluntários, que possibilitaram a compra dos ovos distribuídos às crianças e famílias. “É o nosso terceiro ano seguido. Arrecadamos e compramos os ovos, cerca de 400 unidades, e fizemos as entregas nesses bairros”, explicou.

Além da campanha de Páscoa, a torcida também desenvolve outras ações sociais ao longo do ano. Entre elas, estão doações de sangue e eventos comemorativos, como festas no Dia das Crianças.

Segundo Yasmyn, a iniciativa partiu da própria diretoria da torcida, que busca constantemente incentivar esse tipo de mobilização. “Sempre levantamos as ações sociais em pauta porque achamos muito importante. Vai muito além do futebol”, destacou.

A ação foi bem recebida pelos moradores das regiões atendidas. Em vídeo divulgado pela torcida, é possível ver diversas crianças felizes em receber seu ovo de Páscoa.

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