Um homem foi detido por policiais militares após furtar um supermercado em Igarapava, na região de Franca, no último sábado, 4. A ação ocorreu após moradores acionarem a PM e informarem as características do suspeito, que foi localizado durante patrulhamento com os produtos furtados.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe iniciou buscas assim que recebeu as informações sobre o crime. O indivíduo foi abordado pouco tempo depois e, durante a revista, os policiais encontraram os itens levados do estabelecimento.

O suspeito foi detido no local e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde a ocorrência foi apresentada e registrada. Os produtos recuperados deverão ser devolvidos ao supermercado.