06 de abril de 2026
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Homem é preso após furtar 18 barras de chocolate na região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/PM
Barras de chocolate furtadas que foram recuperadas
Barras de chocolate furtadas que foram recuperadas

Um homem foi detido por policiais militares após furtar um supermercado em Igarapava, na região de Franca, no último sábado, 4. A ação ocorreu após moradores acionarem a PM e informarem as características do suspeito, que foi localizado durante patrulhamento com os produtos furtados.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe iniciou buscas assim que recebeu as informações sobre o crime. O indivíduo foi abordado pouco tempo depois e, durante a revista, os policiais encontraram os itens levados do estabelecimento.

O suspeito foi detido no local e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde a ocorrência foi apresentada e registrada. Os produtos recuperados deverão ser devolvidos ao supermercado.

As circunstâncias do furto e a situação do autor seguem sob apuração das autoridades policiais.

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