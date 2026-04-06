As quartas de final do Campeonato Paulista Série A3 foram encerradas nesse fim de semana e definiram os quatro semifinalistas da competição. Os postulantes são Rio Preto, Marília, XV de Jaú e Portuguesa Santista, que agora estão a dois jogos do acesso à Série A2 de 2027.
Sem a Francana, eliminada na fase da classificação, o Campeonato Paulista A3 encaminha para conhecer as duas equipes que subirão para a Série A2 de 2027.
No primeiro confronto, o Rio Preto confirmou a classificação ao empatar por 0 a 0 com o União Barbarense. Como havia vencido o jogo de ida, avançou com tranquilidade no agregado por 3 a 0.
Já o Marília garantiu vaga em uma disputa mais dramática. Após vencer o EC São Bernardo por 2 a 0 no tempo normal, igualou o placar agregado em 2 a 2 e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o time de Marília levou a melhor, vencendo por 4 a 1.
Na outra chave, o XV de Jaú confirmou sua superioridade ao bater o Rio Claro por 2 a 0, fechando o confronto com um agregado de 3 a 0.
Por fim, a Portuguesa Santista também avançou em uma disputa acirrada. Após vencer o Paulista por 1 a 0, igualou o agregado em 2 a 2 e decidiu a vaga nas penalidades. Em uma série longa e equilibrada, venceu por 8 a 7.
Com a definição dos classificados, os confrontos das semifinais já estão estabelecidos: a Portuguesa Santista enfrenta o Rio Preto, enquanto o Marília encara o XV de Jaú. Os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com datas e horários a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol.
As partidas vão definir não apenas os finalistas, mas também os dois clubes que conquistarão o acesso à Série A2.
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