As quartas de final do Campeonato Paulista Série A3 foram encerradas nesse fim de semana e definiram os quatro semifinalistas da competição. Os postulantes são Rio Preto, Marília, XV de Jaú e Portuguesa Santista, que agora estão a dois jogos do acesso à Série A2 de 2027.

Sem a Francana, eliminada na fase da classificação, o Campeonato Paulista A3 encaminha para conhecer as duas equipes que subirão para a Série A2 de 2027.



No primeiro confronto, o Rio Preto confirmou a classificação ao empatar por 0 a 0 com o União Barbarense. Como havia vencido o jogo de ida, avançou com tranquilidade no agregado por 3 a 0.