06 de abril de 2026
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FUTEBOL PAULISTA

Paulista A3 define semifinalistas que se aproximam do acesso à A2

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Federação Paulista de Futebol
Confrontos das semifinais do Paulistão A3
Confrontos das semifinais do Paulistão A3

As quartas de final do Campeonato Paulista Série A3 foram encerradas nesse fim de semana e definiram os quatro semifinalistas da competição. Os postulantes são Rio Preto, Marília, XV de Jaú e Portuguesa Santista, que agora estão a dois jogos do acesso à Série A2 de 2027.

Sem a Francana, eliminada na fase da classificação, o Campeonato Paulista A3 encaminha para conhecer as duas equipes que subirão para a Série A2 de 2027.

No primeiro confronto, o Rio Preto confirmou a classificação ao empatar por 0 a 0 com o União Barbarense. Como havia vencido o jogo de ida, avançou com tranquilidade no agregado por 3 a 0.

Já o Marília garantiu vaga em uma disputa mais dramática. Após vencer o EC São Bernardo por 2 a 0 no tempo normal, igualou o placar agregado em 2 a 2 e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o time de Marília levou a melhor, vencendo por 4 a 1.

Na outra chave, o XV de Jaú confirmou sua superioridade ao bater o Rio Claro por 2 a 0, fechando o confronto com um agregado de 3 a 0.

Por fim, a Portuguesa Santista também avançou em uma disputa acirrada. Após vencer o Paulista por 1 a 0, igualou o agregado em 2 a 2 e decidiu a vaga nas penalidades. Em uma série longa e equilibrada, venceu por 8 a 7.

Com a definição dos classificados, os confrontos das semifinais já estão estabelecidos: a Portuguesa Santista enfrenta o Rio Preto, enquanto o Marília encara o XV de Jaú. Os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com datas e horários a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol.

As partidas vão definir não apenas os finalistas, mas também os dois clubes que conquistarão o acesso à Série A2.

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