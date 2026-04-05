Fiéis ocuparam todos os espaços disponíveis — sentados nos bancos de madeira, nas cadeiras e até em pé, ao fundo e na entrada da igreja. O Santuário Diocesano de Santo Antônio, em Franca, ficou completamente lotado na manhã deste domingo, 5, durante a celebração de Páscoa.

A missa das 9h foi presidida pelo padre Raphael Romão e reuniu fiéis de todas as idades, de crianças de colo a idosos. Famílias inteiras participaram da celebração no Santuário.

Desde os primeiros minutos, o movimento foi intenso e crescente. A cada instante, mais fiéis chegavam à igreja, que rapidamente ficou lotada. As cadeiras avançaram até a calçada, e muitos acompanharam a celebração do lado de fora — inclusive do outro lado da rua.