Fiéis ocuparam todos os espaços disponíveis — sentados nos bancos de madeira, nas cadeiras e até em pé, ao fundo e na entrada da igreja. O Santuário Diocesano de Santo Antônio, em Franca, ficou completamente lotado na manhã deste domingo, 5, durante a celebração de Páscoa.
A missa das 9h foi presidida pelo padre Raphael Romão e reuniu fiéis de todas as idades, de crianças de colo a idosos. Famílias inteiras participaram da celebração no Santuário.
Desde os primeiros minutos, o movimento foi intenso e crescente. A cada instante, mais fiéis chegavam à igreja, que rapidamente ficou lotada. As cadeiras avançaram até a calçada, e muitos acompanharam a celebração do lado de fora — inclusive do outro lado da rua.
Durante a celebração, o padre Raphael destacou o significado da Páscoa como um tempo de renovação. “O Senhor inaugura para nós uma vida nova, um tempo novo, espiritualmente, mas claro, na nossa vida do cotidiano”, afirmou.
Ele também convidou os fiéis a reconhecerem a presença de Deus mesmo em meio às dificuldades. “Mesmo que em meio ao sofrimento você ainda veja a sexta-feira da paixão, pare, contemple e veja o Senhor”.
Em outro momento, o sacerdote reforçou a mensagem central da data, ao recordar que Cristo “morre como cordeiro silencioso e ressuscita como leão”, trazendo alegria e esperança. Segundo ele, a força da Páscoa deve “nos erguer, nos levantar e nos colocar em posições de ressurreição”, chamados a viver conforme a vontade de Deus.
A celebração foi encerrada com a bênção solene de Páscoa, invocando proteção, renovação espiritual e alegria duradoura aos presentes. Ao final, os fiéis responderam em coro, reforçando o clima de comunhão: “Graças a Deus, aleluia, aleluia”.
Ainda neste domingo, o Santuário realizará outras duas missas, às 17h e às 19h.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.