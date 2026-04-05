O Domingo de Páscoa, 5, em Franca, será marcado por sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. A previsão do Climatempo indica temperaturas variando entre 18°C e 26°C, com sensação térmica que pode chegar a 23°C.

Ao longo do dia, o tempo deve permanecer relativamente estável durante a manhã, com predomínio de sol e aumento gradual de nuvens. A partir da tarde, no entanto, a instabilidade ganha força, elevando a chance de chuva para 80%, com acumulado estimado em 6,9 milímetros.

A umidade do ar segue elevada, podendo atingir 97%, o que contribui para a sensação de abafamento. Já os ventos serão fracos, a cerca de 3 km/h.