05 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Domingo de Páscoa terá sol e pancadas de chuva em Franca; VEJA

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale GCN
Céu visto na manhã deste domingo na região Oeste de Franca
Céu visto na manhã deste domingo na região Oeste de Franca

O Domingo de Páscoa, 5, em Franca, será marcado por sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. A previsão do Climatempo indica temperaturas variando entre 18°C e 26°C, com sensação térmica que pode chegar a 23°C.

Ao longo do dia, o tempo deve permanecer relativamente estável durante a manhã, com predomínio de sol e aumento gradual de nuvens. A partir da tarde, no entanto, a instabilidade ganha força, elevando a chance de chuva para 80%, com acumulado estimado em 6,9 milímetros.

A umidade do ar segue elevada, podendo atingir 97%, o que contribui para a sensação de abafamento. Já os ventos serão fracos, a cerca de 3 km/h.

Apesar do tempo instável, não há previsão de temporais intensos, apenas chuvas rápidas e isoladas.

Para quem pretende celebrar a data ao ar livre, a recomendação é aproveitar o período da manhã, já que há maior probabilidade de chuva nas horas seguintes. Levar guarda-chuva ou capa de chuva pode ser essencial para evitar imprevistos durante o restante do dia.

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