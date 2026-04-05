O francano Estêvão Willian brilhou nesse sábado, 4, ao dar uma assistência e marcar um gol na vitória por 7 a 0 do Chelsea sobre o Port Vale, pela FA Cup (Copa da Liga Inglesa). O jogo marcou sua primeira partida como titular após quase dois meses afastado por uma lesão muscular e já lhe rendeu um prêmio de melhor jogador em campo.

Mostrando personalidade e eficiência, Estêvão participou diretamente de dois gols da goleada. Em cobrança de escanteio precisa, o atacante encontrou o também brasileiro Andrey Santos, que balançou as redes e ampliou o placar para os Blues.

Além da assistência, o francano também deixou sua marca. Atento dentro da área, aproveitou um rebote do chute de Garnacho para finalizar e marcar um dos gols da vitória.