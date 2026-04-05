O francano Estêvão Willian brilhou nesse sábado, 4, ao dar uma assistência e marcar um gol na vitória por 7 a 0 do Chelsea sobre o Port Vale, pela FA Cup (Copa da Liga Inglesa). O jogo marcou sua primeira partida como titular após quase dois meses afastado por uma lesão muscular e já lhe rendeu um prêmio de melhor jogador em campo.
Mostrando personalidade e eficiência, Estêvão participou diretamente de dois gols da goleada. Em cobrança de escanteio precisa, o atacante encontrou o também brasileiro Andrey Santos, que balançou as redes e ampliou o placar para os Blues.
Além da assistência, o francano também deixou sua marca. Atento dentro da área, aproveitou um rebote do chute de Garnacho para finalizar e marcar um dos gols da vitória.
Os outros cinco gols da equipe de Londres foram marcados pelo brasileiro João Pedro, Jorrel Hato, Garnacho, Adarabioyo e ainda um gol contra do Port Vale marcado por Jordan Gabriel.
A atuação rendeu ao francano o prêmio de melhor jogador da partida, o que repercutiu entre torcedores brasileiros e ingleses.
Nas redes sociais, o nome de Estêvão foi amplamente comentado, inclusive pelo próprio Chelsea, com elogios à sua eficiência e frieza nas finalizações.
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Comentários
1 Comentários
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Valeska 5 horas atrásCitado desse garoto arrumaram um salvador da Pátria