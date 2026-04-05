05 de abril de 2026
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GOL E ASSISTÊNCIA

Estêvão brilha e é o melhor em campo em retorno após lesão

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Chelsea
Craque francano com o prêmio de melhor em campo
Craque francano com o prêmio de melhor em campo

O francano Estêvão Willian brilhou nesse sábado, 4, ao dar uma assistência e marcar um gol na vitória por 7 a 0 do Chelsea sobre o Port Vale, pela FA Cup (Copa da Liga Inglesa). O jogo marcou sua primeira partida como titular após quase dois meses afastado por uma lesão muscular e já lhe rendeu um prêmio de melhor jogador em campo.

Mostrando personalidade e eficiência, Estêvão participou diretamente de dois gols da goleada. Em cobrança de escanteio precisa, o atacante encontrou o também brasileiro Andrey Santos, que balançou as redes e ampliou o placar para os Blues.

Além da assistência, o francano também deixou sua marca. Atento dentro da área, aproveitou um rebote do chute de Garnacho para finalizar e marcar um dos gols da vitória.

Os outros cinco gols da equipe de Londres foram marcados pelo brasileiro João Pedro, Jorrel Hato, Garnacho, Adarabioyo e ainda um gol contra do Port Vale marcado por Jordan Gabriel.

A atuação rendeu ao francano o prêmio de melhor jogador da partida, o que repercutiu entre torcedores brasileiros e ingleses.

Nas redes sociais, o nome de Estêvão foi amplamente comentado, inclusive pelo próprio Chelsea, com elogios à sua eficiência e frieza nas finalizações.

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Comentários

1 Comentários

  • Valeska 5 horas atrás
    Citado desse garoto arrumaram um salvador da Pátria