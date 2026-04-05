Ela é um verdadeiro luxo! Competente, inteligente, criativa, dona de um gosto inegável e talentosa, Maria Olympia de Pádua, a famosa estilista Marô, veste com vestidos de luxo as mulheres de bom gosto de todo o Brasil. Juntamente com sua mãe, Cléo Pádua, fundou a Collezioni Alta Costura, herdando dela o amor pelo trabalho e pela moda, além da perfeição nos detalhes. Ao lado delas, está também a irmã Flávia Pádua. Marô foi minha patronesse nos 50 anos da Noite EP, acompanhada de seu querido e competente companheiro, o delegado de polícia aposentado Marcelo Caleiro. Ela comemorou nova idade no dia 4 de abril e recebe aqui o meu abraço mais que especial e o desejo de um novo ciclo repleto de muita luz. Parabéns!

Com alegria, muito trabalho e entusiasmo, o Grupo Mulheres do Brasil Franca celebra 10 anos de sua fundação. Idealizado por Luiza Helena Trajano, uma de suas fundadoras, o Grupo está presente em dezenas de países e realiza inúmeros projetos que transformam vidas. Em Franca, a coordenação está sob a liderança da incansável empresária e professora Eliane Sanches Querino, também uma das fundadoras do grupo nacional. Junto com seu colegiado, Eliane está organizando uma comemoração que promete ser inesquecível, no dia 16 de abril, às 18h30, no Espaço Olhos D’Água.

Transformador

Além de fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil Franca, sou admiradora dessas mulheres incríveis que se dedicam a fazer o bem sem olhar a quem. Através de suas ações, elas inspiram e transformam vidas. Vale ressaltar que o Mulheres do Brasil Franca é referência em diversos setores e iniciativas ao redor do mundo. Convido todos a conhecerem o Mulheres do Brasil; é realmente transformador. Com certeza estarei lá para celebrarmos juntos!

Amor