Parabéns
Ela é um verdadeiro luxo! Competente, inteligente, criativa, dona de um gosto inegável e talentosa, Maria Olympia de Pádua, a famosa estilista Marô, veste com vestidos de luxo as mulheres de bom gosto de todo o Brasil. Juntamente com sua mãe, Cléo Pádua, fundou a Collezioni Alta Costura, herdando dela o amor pelo trabalho e pela moda, além da perfeição nos detalhes. Ao lado delas, está também a irmã Flávia Pádua. Marô foi minha patronesse nos 50 anos da Noite EP, acompanhada de seu querido e competente companheiro, o delegado de polícia aposentado Marcelo Caleiro. Ela comemorou nova idade no dia 4 de abril e recebe aqui o meu abraço mais que especial e o desejo de um novo ciclo repleto de muita luz. Parabéns!
Olha elas
Com alegria, muito trabalho e entusiasmo, o Grupo Mulheres do Brasil Franca celebra 10 anos de sua fundação. Idealizado por Luiza Helena Trajano, uma de suas fundadoras, o Grupo está presente em dezenas de países e realiza inúmeros projetos que transformam vidas. Em Franca, a coordenação está sob a liderança da incansável empresária e professora Eliane Sanches Querino, também uma das fundadoras do grupo nacional. Junto com seu colegiado, Eliane está organizando uma comemoração que promete ser inesquecível, no dia 16 de abril, às 18h30, no Espaço Olhos D’Água.
Transformador
Além de fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil Franca, sou admiradora dessas mulheres incríveis que se dedicam a fazer o bem sem olhar a quem. Através de suas ações, elas inspiram e transformam vidas. Vale ressaltar que o Mulheres do Brasil Franca é referência em diversos setores e iniciativas ao redor do mundo. Convido todos a conhecerem o Mulheres do Brasil; é realmente transformador. Com certeza estarei lá para celebrarmos juntos!
Amor
Em uma cerimônia intimista, repleta de emoção, amor e cumplicidade, o arquiteto de eventos Cris Cintra (responsável pelas belíssimas decorações do Dona Finna, incluindo a da Noite EP) uniu-se ao designer Pedro Cirilo. O casal reuniu apenas seus pais e irmãos, celebrando juntos o amor em um evento cheio de significados, respeito e união entre eles e suas famílias. O momento foi registrado pelo talentoso fotógrafo Renato Moura, com filmes exclusivos de Lino Moraes. O cardápio foi assinado pelo buffet Empório, enquanto as sobremesas ficaram a cargo da Nobre’s Doceria. O casal estava elegantíssimo, vestindo Madalena Panice Alfaiataria, com produção de Henrique Araújo. O cerimonial foi organizado pela Versat, amigos pessoais do casal. Momentos inesquecíveis! Desejo toda a felicidade do mundo ao casal.
Vânia
Falando em Nobre’s Doceria, envio um abraço especial à proprietária da famosa doceria, a empreendedora e doceira Vânia Inácio, que ainda coloca a mão na massa. Ela comemorou seu aniversário no dia 2 de abril, cercada por uma infinidade de chocolates, produzindo ovos de Páscoa artesanais irresistíveis. Parabéns, Vânia! Desejo muita saúde e que você continue adoçando nossas vidas.
Celebração
Na celebração dos 75 anos do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-Facef, realizada no dia 21 de março no Polo Clube, o magnífico reitor Prof. Dr. José Alfredo Guerra e o vice-reitor Prof. Dr. João Batista Comparini receberam a diretoria, docentes e colaboradores para um momento muito especial. Na foto, os anfitriões estão acompanhados do atuante professor e psicanalista Dr. Antonio Cezar Peron, com quem tive o prazer de reencontrar.
Reencontro
Quem encontrei por lá foi o competente médico cardiologista e docente da Uni-Facef, Eduardo Barcelos Rached. Em um bate-papo animado, ele contou um pouquinho da sua vida acadêmica e também de sua especialização em obesidade. Inclusive, está trazendo novidades para os seus pacientes. Adorei saber de tudo e em breve conto mais. Sucesso!
Feijoada
No dia 12 de abril, domingo, das 12h às 15h, acontece a Feijoada Raposa em comemoração aos 10 anos da Choperia Raposa do Ártico, em prol do Berçário Dona Nina. Será uma tarde de boa comida, música ao vivo e solidariedade, promovendo muita confraternização. Os proprietários da choperia, Alessandra e Sérgio Freitas, estão com os preparativos a todo vapor, enquanto Rosinha e Leonel Aylon, o coração e a alma do Berçário, estão animados para um evento que faz uma grande diferença para a entidade. Mesas à venda pelo telefone (16) 99967-4557. Vamos juntos participar!
Páscoa especial
Famosa chocolateria de Franca, localizado no shopping local, lançou uma campanha de Páscoa super especial. Com uma “árvore do afeto” na porta da loja, as pessoas poderiam escrever bilhetes afetuosos com o objetivo de reconectar pessoas. Uma das estrelas da campanha foi a famosa e sempre elegante arquiteta Renata Rezende que teve a companhia do seu lindo neto Rafa. Amei!
Feliz Páscoa!
Desejo a todos uma Páscoa repleta de luz e amor. Que todas as famílias sejam abençoadas e que possamos vivenciar um mundo de paz!
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