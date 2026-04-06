A Câmara Municipal de Franca abriu licitação, na semana passada, para a contratação de profissionais para elaborar projetos de arquitetura e engenharia para concluir a reforma do prédio, com um orçamento de R$ 195 mil. Além desse valor, a administração vai gastar R$ 193 mil na reforma e adequação da calçada do prédio. O total dos gastos nesta etapa somará R$ 338 mil.

Os serviços incluem projeto arquitetônico, projeto de instalações elétricas, projeto de drenagem, projeto de sistemas de proteção e combate a incêndio e planilha orçamentária. De acordo com a planilha de custos, o projeto "As-built" (conjunto de desenhos e documentos) terá um custo de R$ 32.375,46, enquanto os projetos e memoriais descritivos custarão R$ 131.171,95. Além disso, a elaboração de planilhas orçamentárias e outros serviços técnicos terá um custo de R$ 31.999,14.

O prazo para entrega das propostas vai até 24 de abril, data da abertura das propostas.

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