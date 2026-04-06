Mesmo sendo, na prática, a única cidade da região com salas de cinema, Franca enfrenta um cenário de baixa adesão do público - e também de reclamações constantes dos moradores. Dados divulgados nesta semana pela Fundação Seade mostram que apenas 22% da população da região foi ao cinema em 2025, um dos menores índices do Estado.

Segundo a Fundação, o número fica bem abaixo da média paulista, que é de 35%, e distante do período pré-pandemia, quando chegava a 50%. Na prática, mesmo concentrando as salas que atendem cidades vizinhas, Franca não consegue atrair a maior parte da população. Entre os principais motivos apontados, estão o custo e a programação.

Hoje, nas salas de cinema do Franca Shopping, o valor do ingresso inteiro chega a cerca de R$ 34,72, enquanto a meia-entrada fica em torno de R$ 17,36. Há ainda opções promocionais, como pacotes e dias específicos, com ingressos a partir de R$ 16,80, mas que exigem cadastro ou condições específicas.