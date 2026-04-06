A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio 2026, com oportunidades distribuídas em diversas regiões do estado, incluindo a cidade de Franca. O programa busca a formação de cadastro reserva para estudantes do ensino superior interessados em iniciar a trajetória profissional na área ambiental e em setores relacionados à gestão pública.
De acordo com o edital, podem participar estudantes matriculados a partir do segundo semestre da graduação, desde que estejam regularmente vinculados a instituições de ensino públicas ou privadas.
Em Franca, há previsão de vagas para cursos como administração (pública e de empresas), biologia, ecologia, geografia, química e diversas engenharias, incluindo ambiental, civil, agronômica, florestal e química, além de formações voltadas à gestão ambiental e recursos hídricos.
O processo seletivo é totalmente on-line e conduzido pelo CIEE. As inscrições e a realização da prova devem ser feitas até o dia 18 de maio, por meio da plataforma digital da instituição. Após o cadastro, o candidato já pode iniciar a avaliação, que consiste em uma prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha, divididas entre conteúdos de língua portuguesa e conhecimentos gerais, com foco em temas como meio ambiente, cidadania e atualidades.
Para ser classificado, o estudante precisa obter pelo menos 30% de acertos na prova. A lista de aprovados será divulgada em junho e servirá como base para futuras convocações, que ocorrerão conforme a demanda da companhia ao longo da validade do processo seletivo.
Os candidatos selecionados e convocados para as vagas terão uma jornada de estágio de 30 horas semanais, com carga diária de seis horas, a ser cumprida em horário comercial. A remuneração inclui bolsa-auxílio de R$ 7,81 por hora estagiada, além de auxílio-refeição no valor de R$ 46,96 por dia e auxílio-transporte de R$ 18,76 por dia de atividade presencial.
O estágio não gera vínculo empregatício, conforme previsto na legislação federal, e pode ter duração inicial de até um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, respeitando o limite máximo de dois anos. A exceção é para pessoas com deficiência, que podem ter prazo diferenciado.
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