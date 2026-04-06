A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio 2026, com oportunidades distribuídas em diversas regiões do estado, incluindo a cidade de Franca. O programa busca a formação de cadastro reserva para estudantes do ensino superior interessados em iniciar a trajetória profissional na área ambiental e em setores relacionados à gestão pública.

De acordo com o edital, podem participar estudantes matriculados a partir do segundo semestre da graduação, desde que estejam regularmente vinculados a instituições de ensino públicas ou privadas.

Em Franca, há previsão de vagas para cursos como administração (pública e de empresas), biologia, ecologia, geografia, química e diversas engenharias, incluindo ambiental, civil, agronômica, florestal e química, além de formações voltadas à gestão ambiental e recursos hídricos.