06 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DENÚNCIA

Terreno abandonado preocupa moradores na Vila Aparecida

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Acúmulo de lixo prejudica comerciantes vizinhos
Acúmulo de lixo prejudica comerciantes vizinhos

Moradores e comerciantes da rua Rio Grande do Sul, na Vila Aparecida, em Franca, denunciam o estado de abandono de um terreno localizado em frente ao número 956. Segundo relatos, o espaço tem acumulado lixo, atraído animais e se tornado ponto de uso de drogas, aumentando a insegurança na região.

De acordo com um comerciante que procurou a reportagem, a situação já se arrasta há mais de um ano. Ele afirma que diversas reclamações foram feitas junto aos órgãos responsáveis da Prefeitura, mas, até o momento, nenhuma solução efetiva foi apresentada.

“O local está cheio de lixo, já apareceram animais e pessoas entram lá para usar drogas. A gente vive com medo”, relatou. Ainda segundo ele, o terreno já foi cenário de ocorrências graves, incluindo registros de crimes e até morte.

Os moradores também relatam dificuldades no contato com o proprietário do terreno. Segundo o denunciante, ao tentar resolver a situação diretamente, a vizinhança teria sido tratada com desrespeito e xingamentos.

Além dos riscos à segurança, a situação levanta preocupações de saúde pública, já que o acúmulo de lixo pode favorecer a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

O que diz a Prefeitura?

A Prefeitura de Franca foi procurada via e-mail na última quinta-feira, 2, para esclarecer quais medidas seriam adotadas para a solução dos problemas enfrentados pelos vizinhos do terreno. No entanto, até a publicação da matéria, ainda não havia retornado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários