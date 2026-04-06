Moradores e comerciantes da rua Rio Grande do Sul, na Vila Aparecida, em Franca, denunciam o estado de abandono de um terreno localizado em frente ao número 956. Segundo relatos, o espaço tem acumulado lixo, atraído animais e se tornado ponto de uso de drogas, aumentando a insegurança na região.
De acordo com um comerciante que procurou a reportagem, a situação já se arrasta há mais de um ano. Ele afirma que diversas reclamações foram feitas junto aos órgãos responsáveis da Prefeitura, mas, até o momento, nenhuma solução efetiva foi apresentada.
“O local está cheio de lixo, já apareceram animais e pessoas entram lá para usar drogas. A gente vive com medo”, relatou. Ainda segundo ele, o terreno já foi cenário de ocorrências graves, incluindo registros de crimes e até morte.
Os moradores também relatam dificuldades no contato com o proprietário do terreno. Segundo o denunciante, ao tentar resolver a situação diretamente, a vizinhança teria sido tratada com desrespeito e xingamentos.
Além dos riscos à segurança, a situação levanta preocupações de saúde pública, já que o acúmulo de lixo pode favorecer a proliferação de insetos e animais peçonhentos.
O que diz a Prefeitura?
A Prefeitura de Franca foi procurada via e-mail na última quinta-feira, 2, para esclarecer quais medidas seriam adotadas para a solução dos problemas enfrentados pelos vizinhos do terreno. No entanto, até a publicação da matéria, ainda não havia retornado.
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