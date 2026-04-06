Moradores e comerciantes da rua Rio Grande do Sul, na Vila Aparecida, em Franca, denunciam o estado de abandono de um terreno localizado em frente ao número 956. Segundo relatos, o espaço tem acumulado lixo, atraído animais e se tornado ponto de uso de drogas, aumentando a insegurança na região.

De acordo com um comerciante que procurou a reportagem, a situação já se arrasta há mais de um ano. Ele afirma que diversas reclamações foram feitas junto aos órgãos responsáveis da Prefeitura, mas, até o momento, nenhuma solução efetiva foi apresentada.

“O local está cheio de lixo, já apareceram animais e pessoas entram lá para usar drogas. A gente vive com medo”, relatou. Ainda segundo ele, o terreno já foi cenário de ocorrências graves, incluindo registros de crimes e até morte.