Se havia alguma dúvida de que o INSS adora transformar um pedido simples em uma pequena prova de resistência, a resposta veio agora. Nada como um “renascimento” de regras para lembrar que, no previdenciário, quem pisca primeiro costuma perder o benefício.
Três novas portarias publicadas pelo INSS e pelo Ministério da Previdência Social, no último dia 23/03/2026, trouxeram mudanças importantes na forma de analisar benefícios por incapacidade e auxílio-acidente. E, como quase sempre acontece nesses casos, o discurso oficial vem embalado em eficiência, modernização e agilidade. Na prática, porém, o segurado ganhou mais uma camada de exigência documental. Surpresa? Para quem vive o cotidiano do INSS, nem tanto.
A grande mensagem dessas normas é simples: o documento passou a mandar mais do que a narrativa do segurado. Quem não organiza bem laudos, exames, relatórios e provas corre sério risco de ouvir um indeferimento antes mesmo de ver o processo andar.
O que muda de verdade?
A Portaria Conjunta MPS/INSS nº 13/2026 disciplina a execução do exame médico-pericial por análise documental para o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com base no art. 60, § 11-A, da Lei nº 8.213/91. Em bom português: o INSS passa a admitir que, em certas situações, a incapacidade pode ser analisada sem a presença física do segurado, desde que os documentos sejam suficientes.
Isso não é exatamente uma cortesia. É uma troca: o INSS agiliza a análise, e o segurado entrega prova bem feita.
Já a Portaria Conjunta MPS/INSS nº 14/2026 autoriza, em caráter excepcional e transitório, a ampliação do prazo máximo do auxílio por incapacidade temporária concedido por meio de análise documental. Traduzindo: se o quadro clínico justificar, o prazo pode ser ampliado, o que evita aquela velha proeza administrativa de mandar alguém voltar ao trabalho antes da hora.
E, fechando o pacote, a Portaria Conjunta MPS/INSS nº 15/2026 disciplina a análise documental nos requerimentos de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Aqui a mudança é especialmente sensível: foi instituída a análise documental prévia obrigatória. Ou seja, antes mesmo de qualquer perícia física, o INSS vai olhar o que foi juntado no processo. Se a documentação não convencer, o pedido pode morrer na praia.
Auxílio-acidente e auxílio por incapacidade temporária: não é tudo a mesma coisa
É importante separar as coisas, porque o segurado leigo costuma confundir os benefícios e, no INSS, confusão vira prejuízo com facilidade. Auxílio-acidente não é a mesma coisa de auxílio-por incapacidade temporária (o antigo “auxílio-doença”).
O auxílio-acidente é um benefício indenizatório. Ele é devido quando, após acidente ou evento que deixe sequela, o segurado fica com redução permanente da capacidade para o trabalho. Não exige incapacidade total. Aliás, essa é a graça (ou a ironia) do instituto: a pessoa pode continuar trabalhando e, ainda assim, receber o auxílio por ter ficado com limitação definitiva.
Exemplo: um trabalhador sofre uma fratura no punho, melhora clinicamente, volta ao serviço, mas perde força e mobilidade. A lesão não precisa estar ligada ao trabalho (pode ser um tombo no banheiro de casa, por exemplo). Se a sequela for permanente e reduzir sua capacidade, pode haver direito ao auxílio-acidente. O segurado pode TRABALHAR e RECEBER do INSS ao mesmo tempo. O valor do auxílio-acidente corresponde à metade da média da remuneração do “acidentado”.
O auxílio-acidente também é pago por sequelas decorrentes de doenças do trabalho. Um professor que tem lesão nas cordas vocais, por exemplo, pode ter direito dessa “indenização do INSS” (auxílio-acidente), podendo trabalhar e receber do INSS simultaneamente. Um operário que perde parte da audição por estar exposto a máquinas ruidosas, também. Um trabalhador braçal que adquire bursite, tendinite ou problemas na coluna, acaba sendo também um forte candidato ao auxílio-acidente.
Já o auxílio por incapacidade temporária é para quem está temporariamente incapaz de trabalhar. É o antigo auxílio-doença, agora com nome mais técnico e a mesma vocação de sempre: afastar o segurado enquanto ele não pode exercer sua atividade habitual.
Exemplo prático: uma segurada faz uma cirurgia no joelho e precisa ficar afastada por 60 dias. Se a documentação médica comprovar a incapacidade temporária, o benefício pode ser concedido sem perícia presencial, por análise documental, conforme a Portaria nº 13/2026.
O novo filtro do auxílio-acidente
A Portaria Conjunta MPS/INSS nº 15/2026 é a que mais chama atenção, porque deixa claro que o INSS não vai mais fingir que documento genérico resolve tudo. A norma exige que os documentos médicos, físicos ou eletrônicos, tragam dados essenciais, como:
- identificação do segurado;
- identificação do profissional de saúde;
- data de emissão;
- descrição detalhada da lesão;
- data do acidente;
- comprovação da consolidação da lesão, ou seja, da sequela;
- nexo causal com o trabalho ou com o acidente
- assinatura do profissional de saúde.
Se faltar qualquer um desses elementos, o risco de indeferimento INSS aumenta de forma significativa. E aqui não estamos falando de preciosismo burocrático. Estamos falando de prova.
A lógica é simples: se o documento não mostra com clareza quem é o segurado, o que ele sofreu, quando sofreu, como a lesão evoluiu e por que existe sequela permanente, o INSS pode concluir que não há base suficiente para conceder o benefício.
Em outras palavras, o segurado precisa apresentar um processo coerente, não um amontoado de papéis.
E a consequência dessa mudança é direta: a falha documental pode gerar indeferimento sumário. Sem muita cerimônia. Sem romantismo. Sem aquela esperança ingênua de que “depois eu complemento”.
O que o segurado precisa fazer agora
A recomendação prática é quase óbvia, mas continua sendo negligenciada por muita gente: organizar a prova antes de pedir o benefício.
Isso inclui:
- laudos legíveis;
- exames atualizados;
- relatórios médicos detalhados;
- CAT, quando houver acidente de trabalho;
- boletim de ocorrência, quando pertinente;
- · prontuários e receitas;
- · documentos que demonstrem a evolução da lesão até a consolidação da sequela.
Quem quer saber como organizar laudo médico INSS precisa entender uma coisa: o papel precisa conversar com a realidade clínica. Não basta um atestado de poucas linhas dizendo que houve dor. É preciso mostrar incapacidade, limitação, evolução do quadro e, no caso do auxílio-acidente, a existência de sequela permanente.
A pressa aqui cobra caro. O segurado que protocola um pedido mal feito, ou mal instruído, com informações incompletas, economiza minutos e perde meses (ou até anos).
A análise documental agora pesa mais
A Portaria Conjunta MPS/INSS nº 13/2026 reforça a tendência de uso da INSS análise documental como instrumento de concessão do auxílio por incapacidade temporária. É uma medida que pode beneficiar quem realmente está doente e bem documentado. Afinal, nem todo mundo tem força, mobilidade ou condição de enfrentar deslocamentos e filas.
Mas há um detalhe incômodo, desses que os comunicados institucionais raramente destacam com entusiasmo: se a documentação estiver fraca, a análise documental pode virar uma porta fechada com carimbo de indeferimento.
Exemplo: um segurado com hérnia de disco anexa um atestado sem CID, sem prazo de afastamento e sem descrição funcional. Resultado provável? Problema. Agora imagine o mesmo caso com laudo ortopédico, exames de imagem, descrição da limitação, indicação de tratamento e necessidade de afastamento. A chance de êxito sobe consideravelmente.
É aí que entra o valor de uma orientação técnica. Porque no previdenciário, a prova mal montada costuma custar mais do que a consulta preventiva.
Ampliação excepcional do prazo: uma boa notícia com prazo de validade
A Portaria Conjunta MPS/INSS nº 14/2026 permite, de forma excepcional e transitória, a ampliação do prazo máximo do benefício por incapacidade temporária concedido por análise documental.
Na prática, isso ajuda quem ainda não teve alta clínica, mas já se aproxima do fim do prazo inicial. É uma espécie de válvula de escape para evitar interrupções injustas do benefício.
Exemplo: um trabalhador em recuperação de cirurgia ortopédica recebe auxílio por incapacidade temporária por período determinado. Se a recuperação se alongar além do previsto, a portaria abre espaço para ampliação do prazo, desde que a documentação sustente essa necessidade.
Claro, o mecanismo existe para casos justificáveis. Não é salvo-conduto universal. Mas, diante de um sistema que adora pedir mais uma folha, mais um laudo e mais um detalhe, já é alguma coisa.
Conclusão
O que essas normas mostram é que o INSS está cada vez mais seletivo na porta de entrada e mais dependente da prova documental. Isso pode ser bom para quem está preparado e péssimo para quem confia em improviso.
A lição é clara: quem pretende pedir auxílio-acidente ou auxílio por incapacidade temporária precisa tratar a documentação como parte central do direito, e não como detalhe burocrático. Em tempos de perícia documental, a qualidade do laudo, dos exames e da organização probatória pode definir o destino do pedido.
No fim das contas, a Páscoa de 2026 trouxe um curioso “renascimento” das exigências do INSS. E, como quase sempre acontece nessas ocasiões, o segurado que age com antecedência sai na frente. Estar preparado e contar com a ajuda de quem entende do assunto, podem ser o diferencial nessa hora.
Assim, em caso de dúvida, procure um advogado especialista em Direito Previdenciário de sua confiança.
Tiago Faggioni Bachur é advogado e professor especialista em Direito Previdenciário. Autor de obras jurídicas.
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