Se havia alguma dúvida de que o INSS adora transformar um pedido simples em uma pequena prova de resistência, a resposta veio agora. Nada como um “renascimento” de regras para lembrar que, no previdenciário, quem pisca primeiro costuma perder o benefício.

Três novas portarias publicadas pelo INSS e pelo Ministério da Previdência Social, no último dia 23/03/2026, trouxeram mudanças importantes na forma de analisar benefícios por incapacidade e auxílio-acidente. E, como quase sempre acontece nesses casos, o discurso oficial vem embalado em eficiência, modernização e agilidade. Na prática, porém, o segurado ganhou mais uma camada de exigência documental. Surpresa? Para quem vive o cotidiano do INSS, nem tanto.

A grande mensagem dessas normas é simples: o documento passou a mandar mais do que a narrativa do segurado. Quem não organiza bem laudos, exames, relatórios e provas corre sério risco de ouvir um indeferimento antes mesmo de ver o processo andar.

O que muda de verdade?