05 de abril de 2026
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Verso e Viola estreia no Sesc Franca neste domingo

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Show Os Branquinhos, uma homanagem aos Mestres da Viola
Show Os Branquinhos, uma homanagem aos Mestres da Viola

O projeto Verso e Viola estreia neste domingo, 5 de abril, às 11h, na Comedoria do Sesc Franca, com o show “Homenagem aos Mestres da Viola”, apresentado pelo grupo Os Branquinhos, de Catanduva. A proposta é valorizar a viola caipira e manter viva a tradição cultural por meio de apresentações mensais gratuitas.

A abertura do projeto será dedicada ao legado de grandes nomes da música caipira, como Liu & Léu e Zico & Zeca. O repertório reúne canções marcantes desses artistas, resgatando obras que atravessaram gerações e seguem influenciando o gênero.

Com arranjos que preservam a essência das composições originais, o espetáculo aposta em interpretações fiéis e emocionantes. A proposta é oferecer ao público uma experiência imersiva, conectando música, memória e tradição em um formato acessível.

O projeto Verso e Viola será realizado sempre no primeiro domingo de cada mês, na Comedoria do Sesc Franca. A iniciativa busca destacar a riqueza da cultura caipira, reunindo música, causos e saberes populares em um ambiente de convivência.

O grupo responsável pela estreia traz um repertório baseado em pesquisa e valorização histórica da música caipira, homenageando artistas que ajudaram a consolidar o gênero no Brasil.

O Sesc Franca fica na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 3.071, no bairro São José.

Ficha técnica:

  • Voz e violão: Branquin (Carlos Roberto Nobre)
  • Voz e sanfona: Vinicius Nobre
  • Viola e violão: Glauber Elias Facchin
  • Percussão: Marcos Pinto Sampaio
  • Baixo: Tassio Henrique Moraes

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