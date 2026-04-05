O projeto Verso e Viola estreia neste domingo, 5 de abril, às 11h, na Comedoria do Sesc Franca, com o show “Homenagem aos Mestres da Viola”, apresentado pelo grupo Os Branquinhos, de Catanduva. A proposta é valorizar a viola caipira e manter viva a tradição cultural por meio de apresentações mensais gratuitas.
A abertura do projeto será dedicada ao legado de grandes nomes da música caipira, como Liu & Léu e Zico & Zeca. O repertório reúne canções marcantes desses artistas, resgatando obras que atravessaram gerações e seguem influenciando o gênero.
Com arranjos que preservam a essência das composições originais, o espetáculo aposta em interpretações fiéis e emocionantes. A proposta é oferecer ao público uma experiência imersiva, conectando música, memória e tradição em um formato acessível.
O projeto Verso e Viola será realizado sempre no primeiro domingo de cada mês, na Comedoria do Sesc Franca. A iniciativa busca destacar a riqueza da cultura caipira, reunindo música, causos e saberes populares em um ambiente de convivência.
O grupo responsável pela estreia traz um repertório baseado em pesquisa e valorização histórica da música caipira, homenageando artistas que ajudaram a consolidar o gênero no Brasil.
O Sesc Franca fica na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 3.071, no bairro São José.
Ficha técnica:
- Voz e violão: Branquin (Carlos Roberto Nobre)
- Voz e sanfona: Vinicius Nobre
- Viola e violão: Glauber Elias Facchin
- Percussão: Marcos Pinto Sampaio
- Baixo: Tassio Henrique Moraes
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