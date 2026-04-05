O projeto Verso e Viola estreia neste domingo, 5 de abril, às 11h, na Comedoria do Sesc Franca, com o show “Homenagem aos Mestres da Viola”, apresentado pelo grupo Os Branquinhos, de Catanduva. A proposta é valorizar a viola caipira e manter viva a tradição cultural por meio de apresentações mensais gratuitas.

A abertura do projeto será dedicada ao legado de grandes nomes da música caipira, como Liu & Léu e Zico & Zeca. O repertório reúne canções marcantes desses artistas, resgatando obras que atravessaram gerações e seguem influenciando o gênero.

Com arranjos que preservam a essência das composições originais, o espetáculo aposta em interpretações fiéis e emocionantes. A proposta é oferecer ao público uma experiência imersiva, conectando música, memória e tradição em um formato acessível.