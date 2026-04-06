O espetáculo Experimentos do Invisível será apresentado nesta quinta-feira, 9, às 19h30, no Teatro do Sesc Franca, unindo teatro e ilusionismo em uma experiência interativa que convida o público a participar ativamente das mágicas. A peça é protagonizada por Marcelo Moraes e propõe uma reflexão sobre memória, imaginação e o invisível.
A trama acompanha um homem que relembra o primeiro espetáculo de mágica que assistiu, marcado pela presença de um ilusionista misterioso. Durante a apresentação, o personagem realiza números com leituras de mente, dados e baralhos, enquanto suas memórias se confundem com a realidade e a imaginação.
Diferente dos shows tradicionais de ilusionismo, o espetáculo insere os números dentro de uma narrativa ficcional. Em cena, Marcelo Moraes alterna entre narrador e personagens, criando uma dinâmica em que o público é convidado a tomar decisões, manipular objetos e até assumir o papel do mágico, executando as mágicas com as próprias mãos.
A proposta artística mistura ficção e realidade ao abordar temas como o tempo, o invisível e a construção da memória, criando uma experiência sensorial e participativa.
As vendas começaram no dia 31 de março, online, e seguem também presencialmente na unidade. Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo Credencial Sesc SP, pela Central de Relacionamento Digital ou nas bilheterias do Sesc.
Ingressos:
- R$ 15 (credencial plena)
- R$ 25 (meia)
- R$ 50 (inteira)
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