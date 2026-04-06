O espetáculo Experimentos do Invisível será apresentado nesta quinta-feira, 9, às 19h30, no Teatro do Sesc Franca, unindo teatro e ilusionismo em uma experiência interativa que convida o público a participar ativamente das mágicas. A peça é protagonizada por Marcelo Moraes e propõe uma reflexão sobre memória, imaginação e o invisível.

A trama acompanha um homem que relembra o primeiro espetáculo de mágica que assistiu, marcado pela presença de um ilusionista misterioso. Durante a apresentação, o personagem realiza números com leituras de mente, dados e baralhos, enquanto suas memórias se confundem com a realidade e a imaginação.

Diferente dos shows tradicionais de ilusionismo, o espetáculo insere os números dentro de uma narrativa ficcional. Em cena, Marcelo Moraes alterna entre narrador e personagens, criando uma dinâmica em que o público é convidado a tomar decisões, manipular objetos e até assumir o papel do mágico, executando as mágicas com as próprias mãos.