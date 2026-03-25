O Sesi Franca Basquete terá um período de descanso após a vitória diante do Corinthians, nessa terça-feira, 24, em São Paulo (SP), pelo NBB (Novo Basquete Brasil). A equipe volta a jogar pela competição somente no dia 1º de abril, contra o São José, fora de casa.
O clube francano usará esse período para recuperar o pivô Felício, que desfalcou o time nas duas últimas partidas devido a uma lesão no tornozelo. O ala-armador Georginho também estará fora do Jogo das Estrelas por causa de um controle de carga, recomendado pelo departamento médico do clube. O evento será realizado neste sábado, 28, no ginásio do Ibirapuera.
O técnico Helinho Garcia destacou a fase da equipe, que segue em busca da liderança da competição nacional. “Uma vitória importante, que nos mantém nas primeiras colocações do NBB. Mostra que nós estamos no caminho de uma crescente e, ao mesmo tempo, nos enche de confiança em busca de uma melhora e dos próximos jogos para a gente buscar mais vitórias e chegarmos da melhor forma possível, tanto nos playoffs da BCLA, mas também jogando bem no NBB durante essa reta final de classificação”, disse o treinador.
Helinho espera a divulgação da tabela do Final Four da BCLA (Basketball Champions League Américas) e vai mesclar descanso com preparação para ir com força total em busca do título da competição internacional. “É o momento em que nós vamos procurar fazer um período de descanso, ao mesmo tempo, um período de treinamento, nos preparando da melhor forma para os próximos jogos que nós teremos pela frente, independentemente de onde for.”
O Sesi Franca está na segunda colocação, com 81,3% de aproveitamento em 32 jogos, sendo 26 vitórias e 6 derrotas. O Minas é o primeiro colocado, com campanha de 82,4% de aproveitamento, em 34 partidas, com 28 vitórias e seis derrotas. O Flamengo vem em terceiro lugar, com 80,6% de aproveitamento em 31 jogos, sendo 25 vitórias e também 6 derrotas.
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