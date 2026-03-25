O jovem Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, que foi brutalmente espancado na tarde de domingo, 22, em Jeriquara, conseguiu uma vaga em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na noite dessa terça-feira, 24, e foi transferido devido à gravidade dos ferimentos. Ele está internado na Santa Casa de Franca.

Investigação já identificou envolvidos

A Polícia Civil deu início às investigações sobre a pancadaria e, segundo as autoridades, pessoas envolvidas já foram identificadas e começaram a ser ouvidas.

Imagens gravadas por testemunhas também estão sendo analisadas e serão fundamentais para esclarecer a participação de cada envolvido.