O jovem Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, que foi brutalmente espancado na tarde de domingo, 22, em Jeriquara, conseguiu uma vaga em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na noite dessa terça-feira, 24, e foi transferido devido à gravidade dos ferimentos. Ele está internado na Santa Casa de Franca.
Investigação já identificou envolvidos
A Polícia Civil deu início às investigações sobre a pancadaria e, segundo as autoridades, pessoas envolvidas já foram identificadas e começaram a ser ouvidas.
Imagens gravadas por testemunhas também estão sendo analisadas e serão fundamentais para esclarecer a participação de cada envolvido.
O delegado responsável pelo caso, Daniel Paulo Radaeli, destacou a gravidade da ocorrência. “Foi uma selvageria. Já estamos com nomes, atuação de cada um, instauramos inquérito por tentativa de homicídio, analisando imagens e ouvindo testemunhas.”
A confusão teve início ainda dentro de um evento na cidade, envolvendo um primo da vítima e outros rapazes.
A situação chegou a ser contida inicialmente, mas, ao sair do local, a briga continuou e se intensificou.
Guilherme teria ido em defesa do primo e acabou sendo alvo de várias pessoas.
Mesmo após cair desacordado no chão, o jovem continuou sendo agredido, sofrendo golpes. Devido à gravidade das agressões, ele teve um traumatismo craniano grave.
“Pode ter certeza de que estamos fazendo tudo rapidamente, traçando perfis e ações de cada um, quem fez, em que situação e em que momento fez”, afirmou.
A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de enquadrar o caso como tentativa de homicídio qualificado, devido à violência das agressões e às circunstâncias do crime.
“Ao final, essas pessoas envolvidas poderão responder por tentativa de homicídio qualificado”, finalizou o delegado.
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