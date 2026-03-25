28 de março de 2026
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MANOBRAS PERIGOSAS

Arruaceiros são flagrados empinando motos no Parque do Horto

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Motoqueiros fazendo manobras arriscadas no Parque do Horto, em Franca
Motoqueiros fazendo manobras arriscadas no Parque do Horto, em Franca

Motoqueiros foram flagrados realizando manobras perigosas e trafegando em alta velocidade na rua Geraldo Almeida, nas proximidades da Escola Estadual “Professora Maria Pia Silva Castro”, no Parque do Horto, em Franca. A imprudência foi registrada na tarde dessa terça-feira, 24, e tem gerado preocupação em uma moradora que compartilhou a situação.

Nas imagens, é possível ver motociclistas empinando as motos enquanto estudantes deixavam a escola e caminhavam pela via, o que aumentava o risco de acidentes. Carros passavam pelo local no momento das manobras.

Segundo o relato, o problema é recorrente na região. “Essa rua virou um inferno”, afirmou a moradora.

A principal queixa é a falta de medidas para conter a imprudência dos condutores, como a instalação de redutores de velocidade e maior fiscalização no local, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. A escola fica a quatro quadras das manobras perigosas, mas é um ponto onde se registra grande circulação de estudantes.

A Polícia Militar, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi procurada para comentar a denúncia, mas ainda não retornou.

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Comentários

1 Comentários

  • Tiago 2 dias atrás
    É só passar por cima desses inúteis .