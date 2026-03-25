Motoqueiros foram flagrados realizando manobras perigosas e trafegando em alta velocidade na rua Geraldo Almeida, nas proximidades da Escola Estadual “Professora Maria Pia Silva Castro”, no Parque do Horto, em Franca. A imprudência foi registrada na tarde dessa terça-feira, 24, e tem gerado preocupação em uma moradora que compartilhou a situação.
Nas imagens, é possível ver motociclistas empinando as motos enquanto estudantes deixavam a escola e caminhavam pela via, o que aumentava o risco de acidentes. Carros passavam pelo local no momento das manobras.
Segundo o relato, o problema é recorrente na região. “Essa rua virou um inferno”, afirmou a moradora.
A principal queixa é a falta de medidas para conter a imprudência dos condutores, como a instalação de redutores de velocidade e maior fiscalização no local, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. A escola fica a quatro quadras das manobras perigosas, mas é um ponto onde se registra grande circulação de estudantes.
A Polícia Militar, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi procurada para comentar a denúncia, mas ainda não retornou.
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Comentários
1 Comentários
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Tiago 2 dias atrásÉ só passar por cima desses inúteis .