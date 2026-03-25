Motoqueiros foram flagrados realizando manobras perigosas e trafegando em alta velocidade na rua Geraldo Almeida, nas proximidades da Escola Estadual “Professora Maria Pia Silva Castro”, no Parque do Horto, em Franca. A imprudência foi registrada na tarde dessa terça-feira, 24, e tem gerado preocupação em uma moradora que compartilhou a situação.

Nas imagens, é possível ver motociclistas empinando as motos enquanto estudantes deixavam a escola e caminhavam pela via, o que aumentava o risco de acidentes. Carros passavam pelo local no momento das manobras.

Segundo o relato, o problema é recorrente na região. “Essa rua virou um inferno”, afirmou a moradora.