Um lixão a céu aberto tem causado preocupação na avenida Geraldo Teodoro Martins, na Vila Tótoli, em Franca. O acúmulo de resíduos tem provocado forte mau cheiro e a presença constante de urubus na região.

De acordo com o morador Carlos Pereira, o local vem sendo utilizado de forma irregular como ponto de descarte de diversos tipos de materiais, incluindo entulho da construção civil, móveis antigos, sacos de lixo doméstico e itens recicláveis.

“Precisa dar um jeito urgente, urgente. Está demais, ainda mais em um lugar bonito”, afirma o morador.