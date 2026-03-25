Um lixão a céu aberto tem causado preocupação na avenida Geraldo Teodoro Martins, na Vila Tótoli, em Franca. O acúmulo de resíduos tem provocado forte mau cheiro e a presença constante de urubus na região.
De acordo com o morador Carlos Pereira, o local vem sendo utilizado de forma irregular como ponto de descarte de diversos tipos de materiais, incluindo entulho da construção civil, móveis antigos, sacos de lixo doméstico e itens recicláveis.
“Precisa dar um jeito urgente, urgente. Está demais, ainda mais em um lugar bonito”, afirma o morador.
Imagens registradas no local mostram que o descarte de lixo ocorre dos dois lados da via, às margens de uma área verde, agravando ainda mais o problema ambiental e sanitário.
Diante do cenário, o morador cobra providências do poder público, como a limpeza imediata da área e a adoção de medidas de fiscalização para coibir novos descartes irregulares.
Limpeza programada
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou, em nota, que realiza a limpeza periódica do local. A última ação ocorreu no dia 6 de março, e a próxima está prevista para abril.
A Prefeitura também lamentou o descarte irregular de lixo e materiais em áreas públicas e particulares, destacando que a prática é considerada crime ambiental.
Denúncia
A administração informou que atua de forma integrada para coibir o descarte irregular de resíduos no município, por meio de ações de fiscalização, desenvolvimento de atividades de educação ambiental e manutenção de canais permanentes de atendimento à população.
Esses canais permitem o registro de denúncias e solicitações de providências. O descumprimento das normas pode resultar em multas e outras sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais e na legislação municipal de limpeza urbana.
A Prefeitura orienta que denúncias podem ser feitas à Guarda Civil Municipal pelos telefones 153 e (16) 3706-6515, além do e-mail gcmfranca@franca.sp.gov.br.
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Comentários
1 Comentários
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Darsio 2 dias atrásMultas pesadas. Isso mesmo! Multas pesadíssimas é a única solução para dar jeito a esses malditos porcalhões. E, que os porcos me perdoem pela injusta comparação.