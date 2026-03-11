A Francana enfrenta o União São João na noite desta quarta-feira, 11, às 19h30, no estádio “Hermínio Ometto”, em Araras, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. A Veterana está há sete rodadas sem vencer e precisa somar pontos para afastar o fantasma do rebaixamento.

A equipe esmeraldina está na 14ª posição, uma colocação acima da zona de rebaixamento, com 7 pontos. O Z2 do campeonato é formado por Desportivo Brasil, com 7 pontos, e Suzano, com 5 pontos.

O técnico esmeraldino, Luís Gustavo, o “Viola”, poderá contar com os três jogadores titulares que não atuaram na rodada passada: o atacante Bruno Henrique e o volante Felipe Alves, que cumpriam suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Marquinhos Bento, que não jogou contra a Portuguesa Santista, em Santos, para acompanhar o nascimento da filha.