A Francana enfrenta o União São João na noite desta quarta-feira, 11, às 19h30, no estádio “Hermínio Ometto”, em Araras, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. A Veterana está há sete rodadas sem vencer e precisa somar pontos para afastar o fantasma do rebaixamento.
A equipe esmeraldina está na 14ª posição, uma colocação acima da zona de rebaixamento, com 7 pontos. O Z2 do campeonato é formado por Desportivo Brasil, com 7 pontos, e Suzano, com 5 pontos.
O técnico esmeraldino, Luís Gustavo, o “Viola”, poderá contar com os três jogadores titulares que não atuaram na rodada passada: o atacante Bruno Henrique e o volante Felipe Alves, que cumpriam suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Marquinhos Bento, que não jogou contra a Portuguesa Santista, em Santos, para acompanhar o nascimento da filha.
No entanto, dois jogadores estão fora da partida: o lateral esquerdo Tico e o meia Dudu Pedrotti. O lateral sofreu um estiramento na coxa esquerda durante a partida contra a Briosa, enquanto Dudu sentiu uma lesão no adutor da coxa direita.
Após o jogo desta quarta-feira, restarão duas partidas para a Francana reagir na A3: contra o Rio Claro, no Lanchão, e diante do Marília, fora de casa.
