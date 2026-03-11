A Justiça decidiu que a empresa responsável pela organização do show de Wesley Safadão na Expoagro de Franca, em 2016, deve indenizar os danos causados pela série de furtos de celulares no evento, pagando a quantia de R$ 88.428,03.

O caso ocorreu em 14 de maio de 2016 e ganhou repercussão após o registro de mais de 250 celulares furtados durante o evento, além da invasão de um camarote. Na época, o episódio motivou investigações policiais e uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público para responsabilizar os organizadores do evento.

Segundo o promotor de Justiça do Consumidor, Murilo Jorge Lemos, a ação foi julgada procedente em 2018, reconhecendo a responsabilidade dos organizadores pelos danos coletivos causados aos consumidores.

Condenação coletiva foi obtida em 2018