Um homem foragido da Justiça pelo crime de roubo foi preso por policiais militares na tarde dessa segunda-feira, 2, em Miguelópolis. Segundo a Polícia Militar, ele fazia parte de uma quadrilha conhecida como “Piratas do Rio Grande”, que praticava roubos a ranchos e propriedades rurais na região.

De acordo com a polícia, o suspeito estava foragido desde a deflagração da operação “Piratas do Rio”, realizada em 2023, que investigou crimes cometidos às margens do rio Grande.

Na época, a ação foi coordenada pela Polícia Civil de Uberaba (MG), com apoio de forças de segurança dos estados de Minas Gerais e São Paulo. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão em Miguelópolis e outras cidades da região.