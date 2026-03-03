Um homem foragido da Justiça pelo crime de roubo foi preso por policiais militares na tarde dessa segunda-feira, 2, em Miguelópolis. Segundo a Polícia Militar, ele fazia parte de uma quadrilha conhecida como “Piratas do Rio Grande”, que praticava roubos a ranchos e propriedades rurais na região.
De acordo com a polícia, o suspeito estava foragido desde a deflagração da operação “Piratas do Rio”, realizada em 2023, que investigou crimes cometidos às margens do rio Grande.
Na época, a ação foi coordenada pela Polícia Civil de Uberaba (MG), com apoio de forças de segurança dos estados de Minas Gerais e São Paulo. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão em Miguelópolis e outras cidades da região.
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que os criminosos chegavam aos ranchos em embarcações, rendiam e agrediam as vítimas e levavam eletroeletrônicos, celulares, alimentos e dinheiro.
Durante a operação de 2023, três investigados foram presos. Um barco, aparelhos celulares, documentos, dinheiro e uma arma de fogo com diversas munições também foram apreendidos.
