Um homem morreu e outros dois suspeitos seguem foragidos após um confronto entre policiais militares e criminosos na região de Sete Voltas, em Sacramento (MG), na tarde desta terça-feira, 3.

De acordo com a Polícia Militar, os três homens estavam em um caminhão furtado na região de Sacramento. Ao se depararem com os militares na zona rural, não obedeceram à ordem de parada.

Os criminosos estavam armados e teriam efetuado disparos contra os policiais, que revidaram. Durante o confronto, um dos homens foi atingido e morreu no local. Ele ainda não havia sido identificado até o fechamento deste texto.