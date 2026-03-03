03 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
EM SACRAMENTO (MG)

Furto de caminhão termina com um morto em troca de tiros

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Viatura da Polícia Militar e caminhão furtado por criminosos
Um homem morreu e outros dois suspeitos seguem foragidos após um confronto entre policiais militares e criminosos na região de Sete Voltas, em Sacramento (MG), na tarde desta terça-feira, 3.

De acordo com a Polícia Militar, os três homens estavam em um caminhão furtado na região de Sacramento. Ao se depararem com os militares na zona rural, não obedeceram à ordem de parada.

Os criminosos estavam armados e teriam efetuado disparos contra os policiais, que revidaram. Durante o confronto, um dos homens foi atingido e morreu no local. Ele ainda não havia sido identificado até o fechamento deste texto.

Um cerco e bloqueio foram montados na região com apoio de uma aeronave e viaturas das cidades mineiras de Araxá, Uberaba e Sacramento.

O objetivo é localizar e prender os dois suspeitos que fugiram para uma área de mata. O caso é investigado.

