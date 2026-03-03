O francano Anderson Rodrigues Ribeiro Faria, de 38 anos, deverá seguir para a Suíça em mais um desdobramento da novela que vive desde a noite da última sexta-feira, 27, quando saiu de Guarulhos (SP) com destino ao Japão e teve o voo desviado para o Egito, devido aos ataques ocorridos em Doha, no Catar.
Anderson é proprietário da Osaki Sushi, em Franca, e seguia no voo da Qatar Airways para realizar um curso no Japão quando tudo aconteceu. Ele e os passageiros foram abrigados em um hotel local até nova orientação da companhia aérea.
Leia mais: Voo de francano ao Japão desvia ao Egito após tensão no Oriente
Na tarde desta terça-feira, 3, Anderson recebeu a notícia de que deverá ir à Suíça nesta quarta-feira, 4. Segundo ele, ainda não existe previsão de quando retornará ao Brasil, podendo permanecer na Suíça por mais alguns dias.
“Tem uma luz no fim do túnel. Não posso dizer que é definitiva. Conseguiram me colocar num voo, sai às 6 da tarde aqui de Cairo, porém eu vou para a Suíça. Não é pela Qatar, me colocaram em outra companhia aérea. Ainda não sei quanto tempo vou ficar lá, para depois seguir ao Brasil”, explicou Anderson.
Anderson ainda trata a viagem como uma possibilidade, porque, segundo ele, a empresa não entregou nenhum papel, nenhum ticket number ou qualquer comprovante de sua ida para a Suíça, o que deixou o empresário inseguro.
“Lá no sistema deles estão falando que está ok, mas não me deram nenhum papel, nenhum ticket number, nenhum QR code. No meu aplicativo não tem nada, simplesmente me pediram para voltar lá amanhã às 10 da manhã, pegar o documento e seguir ao aeroporto”, detalhou o francano.
Apesar das dúvidas, Anderson segue confiante com a possibilidade da viagem e ainda se demonstrou ansioso pelo retorno breve ao Brasil. “Muita energia positiva que vai dar certo. Saio daqui e, não sei que dia, mas muito em breve eu vou estar aí (Brasil)”, concluiu.
Curso no Japão e gastos adicionais
O empresário francano falou, em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, sobre o que será feito em relação ao curso que iria realizar no Japão. Segundo ele, apenas nove brasileiros possuem a especialização que Anderson estava indo realizar e os valores ultrapassam R$ 40 mil. Apesar dos empecilhos, o francano deverá realizar o curso ainda este ano.
"Eu conversei com o representante da escola, e também tive retorno do próprio Sensei Ogawa, que é o diretor. Eles estão muito preocupados com tudo que está acontecendo comigo, com minha família que está no Brasil e estão me apoiando o máximo possível", explicou.
"Eles me apoiaram (na ideia) de voltar ao Brasil, pois o curso já está em andamento, e eu retornar para o Japão em novembro, para poder realizar toda a imersão", completou.
Em relação à Qatar Airways, Anderson disse que não precisou gastar com pouso, café e jantar até o momento, serviços que estão sendo custeados pela companhia, mas o empresário garantiu que solicitará o reembolso da passagem de ida, pois não chegou ao seu destino.
"Minha passagem de volta estou tentando voltar pela Qatar, com eles se responsabilizando. Com certeza eu pedirei o reembolso da passagem, pois eu não cheguei nem na metade do meu destino. Essa parte de valores irei resolver quando estiver bem aí em Franca", finalizou.
