O francano Anderson Rodrigues Ribeiro Faria, de 38 anos, deverá seguir para a Suíça em mais um desdobramento da novela que vive desde a noite da última sexta-feira, 27, quando saiu de Guarulhos (SP) com destino ao Japão e teve o voo desviado para o Egito, devido aos ataques ocorridos em Doha, no Catar.

Anderson é proprietário da Osaki Sushi, em Franca, e seguia no voo da Qatar Airways para realizar um curso no Japão quando tudo aconteceu. Ele e os passageiros foram abrigados em um hotel local até nova orientação da companhia aérea.

