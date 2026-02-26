Um acidente entre dois carros deixou grandes danos materiais na manhã desta quinta-feira, 26, na Vila Santa Rita, região central de Franca.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Argo branco subia pela rua Amapá, via preferencial, no sentido Igreja Santa Rita. Ao mesmo tempo, a condutora de um Kwid prata trafegava pela rua Amélia de Freitas.

No cruzamento, onde há sinalização de “pare”, a motorista do Kwid teria reduzido a velocidade e chegado a parar. No entanto, ao avançar para atravessar a via, acabou entrando na frente do Argo, que seguia pela preferencial.