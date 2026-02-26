Um acidente entre dois carros deixou grandes danos materiais na manhã desta quinta-feira, 26, na Vila Santa Rita, região central de Franca.
De acordo com as informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Argo branco subia pela rua Amapá, via preferencial, no sentido Igreja Santa Rita. Ao mesmo tempo, a condutora de um Kwid prata trafegava pela rua Amélia de Freitas.
No cruzamento, onde há sinalização de “pare”, a motorista do Kwid teria reduzido a velocidade e chegado a parar. No entanto, ao avançar para atravessar a via, acabou entrando na frente do Argo, que seguia pela preferencial.
O impacto foi forte e deixou as frentes dos dois veículos completamente destruídas. Foi necessário acionar o guincho para a retirada dos carros do local.
Apesar de ninguém ter ficado gravemente ferido, o motorista do Argo relatou estar sentindo dores no peito. Ele não soube afirmar se o desconforto seria provocado pelo impacto contra o cinto de segurança ou pela força da colisão. Segundo ele, passaria por atendimento médico para avaliação.
O filho do motorista esteve no local e o auxiliou após o acidente.
