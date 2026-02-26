Um homem de 46 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por golpes de faca no fim da tarde dessa quarta-feira, 25, no bairro Jardim Luiza, na região norte de Franca.

Segundo as informações apuradas, vítima e agressor já teriam discutido anteriormente em outro local. Pouco tempo depois, eles se reencontraram em um bar do bairro, onde uma nova briga teria começado. Durante o desentendimento, o suspeito sacou uma faca e desferiu dois golpes contra o homem.

Quando a Polícia Militar chegou, a vítima estava desacordada, com duas perfurações - uma no tórax e outra na região do abdômen. O autor já havia fugido. A briga teria começado, porque a vítima xingou a mãe do autor.