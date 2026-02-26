Um homem de 46 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por golpes de faca no fim da tarde dessa quarta-feira, 25, no bairro Jardim Luiza, na região norte de Franca.
Segundo as informações apuradas, vítima e agressor já teriam discutido anteriormente em outro local. Pouco tempo depois, eles se reencontraram em um bar do bairro, onde uma nova briga teria começado. Durante o desentendimento, o suspeito sacou uma faca e desferiu dois golpes contra o homem.
Quando a Polícia Militar chegou, a vítima estava desacordada, com duas perfurações - uma no tórax e outra na região do abdômen. O autor já havia fugido. A briga teria começado, porque a vítima xingou a mãe do autor.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. O homem foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa de Franca. Uma das facadas atingiu o pulmão.
Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que o suspeito teria uma borracharia na Avenida Abrahão Brickmann. A equipe seguiu até o endereço indicado e encontrou o homem no local. Ele foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi apresentada.
