Os resultados do Saresp 2025 foram divulgados nessa quarta-feira, 25, em uma coletiva que reuniu o secretário de Educação estadual Renato Feder e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os resultados de Franca foram destaque pelo avanço apresentado nos números.
Nas escolas estaduais de Franca, houve crescimento nas médias de matemática e língua portuguesa no 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental na comparação com 2023, primeiro ano da atual gestão estadual.
Em matemática, o avanço foi registrado em todas as etapas avaliadas no município. No 2º ano, a média passou de 193,0 pontos em 2023 para 228,6 (200,8 no Estado) em 2025, aumento de 35,6 pontos. No 5º ano, a nota subiu de 241,9 para 269,1 pontos (236,3 no Estado), crescimento de 27,2 pontos. Já no 9º ano, a média avançou de 253,7 para 269,2 pontos (260,3 no Estado), alta de 15,5 pontos no período.
Os resultados locais acompanham o desempenho da rede estadual, que atingiu em 2025 o melhor índice da série histórica em matemática no Ensino Fundamental. Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, o secretário estadual da Educação, Renato Feder, destacou que o crescimento registrado nas escolas estaduais de Franca foi superior à média do Estado, reforçando o avanço consistente apresentado pelo município em todas as séries avaliadas.
“A gente cresceu 16%, é o maior crescimento da história do Saresp, que tem 30 anos, e a gente bateu recorde de matemática. Aí na região de Franca, foi melhor ainda, porque foram acima da média do Estado, os resultados e os crescimentos”, disse o secretário.
Em língua portuguesa, Franca também apresentou evolução nos três anos avaliados. No 2º ano, a média subiu de 201,3 pontos em 2023 para 212,3 pontos (191,7 no Estado) em 2025. No 5º ano, a pontuação passou de 220,0 para 243,8 pontos (213,9no Estado), crescimento de 23,8 pontos. Já no 9º ano, a média avançou de 240,5 para 250,0 pontos (243 no Estado), consolidando a recuperação da aprendizagem nos anos finais do Ensino Fundamental.
No cenário estadual, os dados de língua portuguesa indicam avanço nas médias e melhora nos níveis de proficiência, especialmente nos anos finais, além de queda no percentual de estudantes abaixo do básico.
Segundo a Secretaria da Educação, os resultados refletem ações de recomposição da aprendizagem, ampliação de programas de reforço e tutoria, formação continuada de professores, uso de plataformas educacionais e aumento da frequência escolar, implementadas desde 2023 pela gestão do Governo de São Paulo.
“A palavra é equidade, trazer educação para todos os alunos, principalmente para aqueles que estavam ficando para trás conseguirem alcançar os colegas”, concluiu Renato Feder.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.