Os resultados do Saresp 2025 foram divulgados nessa quarta-feira, 25, em uma coletiva que reuniu o secretário de Educação estadual Renato Feder e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os resultados de Franca foram destaque pelo avanço apresentado nos números.

Nas escolas estaduais de Franca, houve crescimento nas médias de matemática e língua portuguesa no 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental na comparação com 2023, primeiro ano da atual gestão estadual.

Em matemática, o avanço foi registrado em todas as etapas avaliadas no município. No 2º ano, a média passou de 193,0 pontos em 2023 para 228,6 (200,8 no Estado) em 2025, aumento de 35,6 pontos. No 5º ano, a nota subiu de 241,9 para 269,1 pontos (236,3 no Estado), crescimento de 27,2 pontos. Já no 9º ano, a média avançou de 253,7 para 269,2 pontos (260,3 no Estado), alta de 15,5 pontos no período.