A Secretaria de Saúde irá promover neste sábado, 28, o Dia D de vacinação contra a dengue em Franca. A ação ocorre no mesmo dia do Arrastão da Dengue em bairros da região dos jardins Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano.
Das 7h às 13h, oito unidades de saúde estarão abertas para aplicar a vacina em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Também será possível atualizar vacinas em atraso de pessoas de 0 a 15 anos.
Estarão abertas as UBSs Aeroporto I, Estação, Vila São Sebastião, Paulistano, Ângela Rosa, Parque do Horto, Palma e City Petrópolis.
Para ser atendido, é necessário apresentar um documento de identificação e a carteira de vacinação para conferência.
Esquema vacinal
Para garantir a imunização contra a dengue, é necessário receber duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre elas.
A vacina também está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, nas UBSs, e das 8h às 16h, nas unidades da ESF (Estratégia de Saúde da Família).
Segundo a Secretaria de Saúde, 1.045 doses já foram aplicadas neste ano, sendo 256 destinadas a profissionais da área da saúde.
Vacinação de profissionais
Desde o dia 10 de fevereiro, a Secretaria de Saúde iniciou a aplicação da vacina contra a dengue (atenuada) do Instituto Butantan para profissionais de saúde entre 15 e 59 anos que atuam na Atenção Básica, como UBSs e ESFs do município.
A ampliação do público-alvo depende de nova deliberação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
