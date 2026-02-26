A Secretaria de Saúde irá promover neste sábado, 28, o Dia D de vacinação contra a dengue em Franca. A ação ocorre no mesmo dia do Arrastão da Dengue em bairros da região dos jardins Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano.

Das 7h às 13h, oito unidades de saúde estarão abertas para aplicar a vacina em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Também será possível atualizar vacinas em atraso de pessoas de 0 a 15 anos.

Estarão abertas as UBSs Aeroporto I, Estação, Vila São Sebastião, Paulistano, Ângela Rosa, Parque do Horto, Palma e City Petrópolis.