Uma mobilização solidária foi organizada em Franca para ajudar moradores de Ubá, cidade mineira atingida no início desta semana por fortes chuvas e deslizamentos de terra. A campanha arrecada alimentos, roupas, calçados e itens de higiene, e deve enviar as doações no início da primeira quinzena de fevereiro.

A ação é liderada pelo empresário Fabio Junior, que disponibilizou um caminhão com motorista para transportar os mantimentos até Ubá. Segundo ele, a ideia é sair com o veículo quando estiver totalmente carregado.

Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, roupas, calçados e produtos de higiene pessoal.