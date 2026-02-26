Uma mobilização solidária foi organizada em Franca para ajudar moradores de Ubá, cidade mineira atingida no início desta semana por fortes chuvas e deslizamentos de terra. A campanha arrecada alimentos, roupas, calçados e itens de higiene, e deve enviar as doações no início da primeira quinzena de fevereiro.
A ação é liderada pelo empresário Fabio Junior, que disponibilizou um caminhão com motorista para transportar os mantimentos até Ubá. Segundo ele, a ideia é sair com o veículo quando estiver totalmente carregado.
Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, roupas, calçados e produtos de higiene pessoal.
Os pontos de arrecadação em Franca são:
- Rua Alan Kardec, 180, em frente ao Tok de Bola - Jardim Conceição Leite;
- PFC Transportes – rua Josué Domingos de Campos, 620, Res. Jardim Vera Cruz;
- Rua Agusto Marques, 1.747, Centro.
A organização também busca novos pontos de coleta para ampliar a campanha. Quem quiser colaborar pode entrar em contato pelo telefone (16) 99204-8022.
A mobilização ocorre em meio à tragédia enfrentada por famílias de Ubá, que sofreram com alagamentos, deslizamentos e prejuízos materiais após o período de chuvas intensas em Minas Gerais.
Trágedia em Minas Gerais
Ao menos 49 pessoas morreram e 18 estão desaparecidas na Zona da Mata de Minas Gerais em razão das chuvas que atingem a região desde a noite de segunda-feira, 23. Cenas de moradores tentando socorrer vizinhos ilhados, casas desmoronando, ruas completamente alagadas, além de carros e até caixões de funerária sendo levados pela enxurrada, se repetiam ao longo dos dias.
Juiz de Fora, a cidade mais afetada, registra na manhã desta quinta-feira, 26, 43 óbitos e 16 desaparecidos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Outras seis mortes aconteceram na cidade de Ubá, a 111 quilômetros, que também buscava dois desaparecidos, segundo a corporação.
