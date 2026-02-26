A obesidade no Brasil mais que dobrou em menos de duas décadas e já atinge 1 em cada 4 adultos no país. Em Franca, o cenário é ainda mais preocupante: 46,54% da população adulta apresenta algum grau de obesidade, percentual superior ao registrado na capital paulista (37,63%) e acima da média nacional apontada pela pesquisa Vigitel, levantamento anual nas capitais brasileiras, do Ministério da Saúde.

A pesquisa Vigitel aponta que o crescimento foi mais acentuado entre adultos de 25 a 34 anos, mulheres e pessoas com ensino médio completo ou superior incompleto. Entre os estados, o Rio Grande do Sul lidera com 42% de obesidade, seguido pelo Rio de Janeiro (40,6%). Maranhão (26,8%) e Piauí (29,5%) apresentam os menores percentuais.

Os dados nacionais mostram que a prevalência da obesidade cresceu 118% entre 2006 e 2024, alcançando 25,7% dos brasileiros. Quando considerado o sobrepeso — índice de massa corporal (IMC) acima de 25 kg/m² — o avanço foi de 46,9% no período, atingindo 62,6% da população adulta. Ou seja, quase dois em cada três brasileiros estão acima do peso.

Franca supera capital e se aproxima de índices críticos da região