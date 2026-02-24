A Câmara Municipal de Franca aprovou, em segunda votação nesta quinta-feira, 24, um projeto de resolução que cria a função gratificada de assessor de eventos parlamentares. Além disso, foi autorizada, em regime de urgência, a abertura de créditos adicionais no valor total de até R$ 3.824.255,63 no orçamento deste ano, destinados a investimentos em Saúde e Infraestrutura.

De autoria da Mesa Diretora, a nova função será exercida exclusivamente por um servidor efetivo da Câmara, escolhido pelo presidente, e terá gratificação correspondente a 30% sobre o vencimento do cargo ocupado. Na prática, um servidor que recebe R$ 5 mil de salário, por exemplo, ganharia R$ 1,5 mil a mais. A proposta também proíbe a nomeação de servidores que estejam afastados ou licenciados.

O texto argumenta que a legislação trabalhista impõe limites ao pagamento de horas extras e que não é possível exigir, de forma contínua, que servidores atuem além da jornada contratual.