Um acidente entre duas motos deixou dois feridos na tarde desta terça-feira, 24, no cruzamento da avenida 7 de Setembro com a rua Nabi Haber, em frente ao Teatro Municipal de Franca, no Residencial Baldassari, em Franca. No momento da colisão, chovia.
De acordo com as informações apuradas no local, a condutora de uma Honda Titan preta teria avançado a sinalização de “pare” e cruzado a avenida, atingindo a moto de um entregador que seguia pela via preferencial.
A batida foi forte. Os dois motociclistas foram arremessados ao chão.
A mulher caiu e ficou sobre a própria motocicleta. Muito nervosa, chorava bastante e reclamava de dores intensas na perna esquerda. Ainda caída no asfalto, ela afirmava ter sofrido um "apagão" antes da colisão.
“Eu apaguei… Eu não lembro de nada. Não sei como aconteceu”, dizia, repetindo que não se recordava de ter cruzado a via ou visto a outra moto.
O entregador também ficou caído no chão, consciente, aguardando atendimento. Ele se queixava de dores na perna direita e no pé direito, mas conseguia conversar enquanto esperava o resgate.
Mesmo com a chuva, populares se aproximaram para ajudar. Algumas pessoas abriram guarda-chuvas para proteger as vítimas até a chegada do socorro.
A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros atendimentos no local, realizou a imobilização e encaminhou os dois ao pronto-socorro de Franca.
As circunstâncias do acidente, incluindo a hipótese de um possível "apagão" relatado pela condutora, deverão ser esclarecidas após avaliação médica.
