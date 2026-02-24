Um acidente entre duas motos deixou dois feridos na tarde desta terça-feira, 24, no cruzamento da avenida 7 de Setembro com a rua Nabi Haber, em frente ao Teatro Municipal de Franca, no Residencial Baldassari, em Franca. No momento da colisão, chovia.

De acordo com as informações apuradas no local, a condutora de uma Honda Titan preta teria avançado a sinalização de “pare” e cruzado a avenida, atingindo a moto de um entregador que seguia pela via preferencial.

A batida foi forte. Os dois motociclistas foram arremessados ao chão.