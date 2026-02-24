Se hoje o passeio até Rifaina ou ao Sul de Minas não pesa no bolso por causa de novas cancelas no caminho, é porque, há dez anos, Franca e região ocuparam as pistas das rodovias para dizer “não”.

Em 2016, população, políticos e entidades se uniram em uma campanha que ganhou as ruas — e as capas de jornal — sob o slogan “Pedágio Aqui Não”. A pressão contribuiu para que o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin — hoje vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços — recuasse da decisão de instalar três praças de cobrança nas rodovias da região.

As cabines seriam instaladas na rodovia Cândido Portinari, entre Cristais Paulista e Jeriquara; na rodovia Ronan Rocha, entre Patrocínio Paulista e Itirapuã; e na rodovia Altino Arantes, entre Batatais e Altinópolis.

Aniversário de dez anos: o papel do Comércio da Franca