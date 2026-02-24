Nesta terça-feira, 24, o cenário foi de mudanças constantes: sol com algumas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia e à noite. A mínima será de 19°C e a máxima de 22°C, com acumulado de 13,3 mm de precipitação.

Os francanos devem se preparar para possíveis cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A previsão também indica alta umidade, com índices próximos a 100%, o que pode agravar a sensação térmica.

Franca enfrenta previsão de chuvas intensas e trovoadas nos próximos dias, com um alerta de perigo na cor laranja (intermediário) emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O alerta, que começou nesta terça-feira, 24, se estende até sexta-feira, 27, e destaca a possibilidade de chuvas de até 100 mm em um único dia, acompanhadas de ventos fortes de até 100 km/h.

A quarta-feira, 25, mantém o padrão de instabilidade, sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. O volume estimado é de 11,2 mm de chuva. As temperaturas seguem estáveis, entre 19°C e 23°C.

Na quinta-feira, 26, a previsão indica novamente sol, pancadas de chuva e trovoadas, com acumulado de 10,6 mm de precipitação. Os termômetros variam de 19°C a 24°C.

Já na sexta-feira, 27, o tempo continua instável, mas com redução no volume de chuva, estimado em 7,3 mm. As temperaturas sobem ligeiramente, com máxima prevista de 25°C. As pancadas devem ocorrer principalmente à tarde e à noite.