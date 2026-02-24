O bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, nascido em Franca, se reuniu com o Papa Leão XIV na última quinta-feira, 19, no Vaticano. A reunião durou cerca de 20 minutos e contou com a presença do padre Mateus Kerches, da diocese piracicabana, que realiza estudos em Roma (Itália).
Durante o encontro, Dom Devair discutiu com o Papa sobre os principais desafios pastorais, destacando o crescimento da vida de oração entre os fiéis, o retorno à prática dos sacramentos e o fortalecimento da vivência comunitária nas paróquias.
“Apresentei a ele a realidade da nossa Diocese e também algumas questões pastorais e tive a oportunidade de escutar os conselhos do Santo Padre”, disse o bispo, em vídeo publicado nas redes sociais da Diocese.
Na ocasião, Dom Devair entregou ao Papa uma camisa do XV de Novembro de Piracicaba, com o nome Leão XIV. O bispo disse que o Papa gostou do presente e ficou curioso sobre a equipe do XV de Piracicaba. O clube disputa a 2ª divisão do futebol paulista e a Série D do brasileiro.
"Ele recebeu com alegria, perguntou sobre o time e agradeceu o presente", completou Dom Devair, no “Em Foco”, canal digital de notícias da Diocese.
Dom Devair, que é natural de Franca, tomou posse como o 6º bispo diocesano de Piracicaba em 16 de janeiro de 2021, sucedendo a Dom Fernando Mason. Ele foi nomeado bispo em 2020 pelo Papa Francisco, antecessor do Papa Leão.
Em Franca, ele desenvolveu atividades à frente das paróquias Santana, Menino Jesus e São Benedito e São Crispim, no período entre 2008 a 2013.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.