O bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, nascido em Franca, se reuniu com o Papa Leão XIV na última quinta-feira, 19, no Vaticano. A reunião durou cerca de 20 minutos e contou com a presença do padre Mateus Kerches, da diocese piracicabana, que realiza estudos em Roma (Itália).

Durante o encontro, Dom Devair discutiu com o Papa sobre os principais desafios pastorais, destacando o crescimento da vida de oração entre os fiéis, o retorno à prática dos sacramentos e o fortalecimento da vivência comunitária nas paróquias.

“Apresentei a ele a realidade da nossa Diocese e também algumas questões pastorais e tive a oportunidade de escutar os conselhos do Santo Padre”, disse o bispo, em vídeo publicado nas redes sociais da Diocese.