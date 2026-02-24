24 de fevereiro de 2026
Homem é flagrado e preso com 300 porções de cocaína no Leporace

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Porções de cocaína apreendidas pelos policiais militares em Franca
Um homem foi preso por tráfico de drogas na rua Diogo Garcia Coelho, no bairro Parque Vicente Leporace, na região norte de Franca, na noite desta segunda-feira, 23, com 300 porções de cocaína prontas para comercialização.

A equipe policial recebeu uma denúncia informando que indivíduos estariam abastecendo pontos de venda de drogas na região, especialmente no Parque Vicente Leporace. Diante das informações, os policiais foram até o endereço indicado e, ao entrarem na via, viram um homem saindo da residência em uma motocicleta Honda Biz verde.

Com apoio de outra viatura, foi realizada a abordagem. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito 50 porções de substância aparentando ser cocaína, já embaladas para venda, além de R$ 120 em dinheiro e um aparelho celular.

Questionado, ele confessou que estava envolvido com o tráfico e afirmou que fazia o abastecimento de pontos de venda no bairro.

Em seguida, os policiais realizaram diligências na casa de onde ele havia saído. No imóvel, foram encontradas mais 250 porções de substância semelhante à cocaína, além de material plástico utilizado para embalar a droga e uma balança de precisão.

Ao todo, foram apreendidas 300 porções de cocaína, R$ 120 em dinheiro, um celular e uma balança de precisão.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante, foi algemado conforme prevê a legislação e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

