Um homem foi preso por tráfico de drogas na rua Diogo Garcia Coelho, no bairro Parque Vicente Leporace, na região norte de Franca, na noite desta segunda-feira, 23, com 300 porções de cocaína prontas para comercialização.
A equipe policial recebeu uma denúncia informando que indivíduos estariam abastecendo pontos de venda de drogas na região, especialmente no Parque Vicente Leporace. Diante das informações, os policiais foram até o endereço indicado e, ao entrarem na via, viram um homem saindo da residência em uma motocicleta Honda Biz verde.
Com apoio de outra viatura, foi realizada a abordagem. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito 50 porções de substância aparentando ser cocaína, já embaladas para venda, além de R$ 120 em dinheiro e um aparelho celular.
Questionado, ele confessou que estava envolvido com o tráfico e afirmou que fazia o abastecimento de pontos de venda no bairro.
Em seguida, os policiais realizaram diligências na casa de onde ele havia saído. No imóvel, foram encontradas mais 250 porções de substância semelhante à cocaína, além de material plástico utilizado para embalar a droga e uma balança de precisão.
Ao todo, foram apreendidas 300 porções de cocaína, R$ 120 em dinheiro, um celular e uma balança de precisão.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante, foi algemado conforme prevê a legislação e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.
