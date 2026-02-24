Um homem foi preso por tráfico de drogas na rua Diogo Garcia Coelho, no bairro Parque Vicente Leporace, na região norte de Franca, na noite desta segunda-feira, 23, com 300 porções de cocaína prontas para comercialização.

A equipe policial recebeu uma denúncia informando que indivíduos estariam abastecendo pontos de venda de drogas na região, especialmente no Parque Vicente Leporace. Diante das informações, os policiais foram até o endereço indicado e, ao entrarem na via, viram um homem saindo da residência em uma motocicleta Honda Biz verde.

Com apoio de outra viatura, foi realizada a abordagem. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito 50 porções de substância aparentando ser cocaína, já embaladas para venda, além de R$ 120 em dinheiro e um aparelho celular.