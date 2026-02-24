Um homem foi preso por tráfico de drogas em frente a uma adega localizada em um conjunto habitacional, na rua José Gianesella, no City Petrópolis, zona norte de Franca, nessa terça-feira, 24.

A equipe policial recebeu uma denúncia informando que o local estaria sendo usado para a venda de entorpecentes. Segundo as informações, um homem já conhecido nos meios policiais estaria realizando o comércio ilegal.

Os policiais foram até o endereço indicado e viram o suspeito conversando com outro homem, em atitude considerada típica de venda de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, os dois fugiram em direções opostas. Durante a corrida, o suspeito dispensou alguns objetos pelo caminho.