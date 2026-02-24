Um homem foi preso por tráfico de drogas em frente a uma adega localizada em um conjunto habitacional, na rua José Gianesella, no City Petrópolis, zona norte de Franca, nessa terça-feira, 24.
A equipe policial recebeu uma denúncia informando que o local estaria sendo usado para a venda de entorpecentes. Segundo as informações, um homem já conhecido nos meios policiais estaria realizando o comércio ilegal.
Os policiais foram até o endereço indicado e viram o suspeito conversando com outro homem, em atitude considerada típica de venda de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, os dois fugiram em direções opostas. Durante a corrida, o suspeito dispensou alguns objetos pelo caminho.
Após acompanhamento, ele foi abordado. Na revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de maconha. No trajeto da fuga, também foram localizados um aparelho celular, porções de maconha, porções de substância aparentando ser cocaína e uma balança de precisão.
Ao ser questionado, o homem confessou informalmente que estava vendendo drogas e assumiu que os materiais encontrados eram dele.
Por conta da tentativa de fuga, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.
Ao todo, foram apreendidas 10 porções de cocaína, 10 porções de maconha, um celular e uma balança de precisão.
