24 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Carreta fica destruída após colisão na Ronan Rocha, em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Motorista saiu ileso após colisão com outra carreta
Motorista saiu ileso após colisão com outra carreta

Uma grave colisão envolvendo duas carretas mobilizou equipes de resgate e da concessionária ViaPaulista na noite dessa segunda-feira, 24, na rodovia Ronan Rocha, no perímetro urbano de Franca.

Segundo a concessionária, as carretas trafegavam no mesmo sentido quando ocorreu a colisão traseira, nas proximidades de uma alça de acesso ao município. Apesar do impacto e dos danos significativos em um dos veículos, os motoristas não se feriram.

O trânsito apresentou lentidão no trecho, já que a carreta que atingiu a traseira da outra permaneceu parada na faixa direita da rodovia até a chegada do atendimento.

O veículo só foi retirado com o auxílio de um guincho pesado da concessionária.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, além da Polícia Militar Rodoviária, que registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários