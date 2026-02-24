Uma grave colisão envolvendo duas carretas mobilizou equipes de resgate e da concessionária ViaPaulista na noite dessa segunda-feira, 24, na rodovia Ronan Rocha, no perímetro urbano de Franca.
Segundo a concessionária, as carretas trafegavam no mesmo sentido quando ocorreu a colisão traseira, nas proximidades de uma alça de acesso ao município. Apesar do impacto e dos danos significativos em um dos veículos, os motoristas não se feriram.
O trânsito apresentou lentidão no trecho, já que a carreta que atingiu a traseira da outra permaneceu parada na faixa direita da rodovia até a chegada do atendimento.
O veículo só foi retirado com o auxílio de um guincho pesado da concessionária.
Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, além da Polícia Militar Rodoviária, que registrou a ocorrência.
