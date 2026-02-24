Um acidente entre caminhonete e moto na avenida Santos Dumont, no bairro Estação, em Franca, mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira, 24. A colisão deixou um motociclista, de 30 anos, com fratura grave no braço direito.
De acordo com as informações apuradas no local, uma VW Amarok branca seguia no sentido bairro São Joaquim pela avenida Santos Dumont. Logo atrás, trafegava o motociclista, no mesmo sentido.
Ao se aproximar de uma loja de ferramentas, onde há vagas de estacionamento no outro lado da via, o condutor da caminhonete iniciou uma manobra para estacionar. Neste momento, o motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a lateral do veículo.
Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura no braço direito.
A equipe do Corpo de Bombeiros de Franca foi acionada e chegou rapidamente ao local para prestar atendimento. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada à Santa Casa de Franca para atendimento médico.
O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos.
As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.