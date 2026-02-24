As oficinas “Faça e Venda - Páscoa“ ainda estão com 208 vagas abertas em Franca. A iniciativa é promovida pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento e as empresas Chokdoce e Sicao. As aulas começaram na segunda-feira, 23, e serão realizadas em 20 locais da cidade.

Cada oficina tem duração de três horas e garante certificado aos participantes. Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, no link “Escola Profissionalizante – Caminho para o Emprego”, clicando aqui. Mais informações podem ser obtidas diretamente no Fussol pelo telefone (16) 3711-9311.

Datas, horários e locais