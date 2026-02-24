As oficinas “Faça e Venda - Páscoa“ ainda estão com 208 vagas abertas em Franca. A iniciativa é promovida pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento e as empresas Chokdoce e Sicao. As aulas começaram na segunda-feira, 23, e serão realizadas em 20 locais da cidade.
Cada oficina tem duração de três horas e garante certificado aos participantes. Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais.
As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, no link “Escola Profissionalizante – Caminho para o Emprego”, clicando aqui. Mais informações podem ser obtidas diretamente no Fussol pelo telefone (16) 3711-9311.
Datas, horários e locais
As oficinas “Faça e Venda - Páscoa“ serão realizadas nos seguintes dias e locais:
- 24 de fevereiro – 14h às 17h
Núcleo City Petrópolis – Avenida São Pedro, 1000, City Petrópolis
- 24 de fevereiro – 19h às 22h
Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Rua Joaquim Lebreton, 609, Vila Santa Terezinha
- 25 de fevereiro – 8h às 11h
Casa Sebastiana – Rua Voluntário Arnaldo de Vilhena, 292, Vila Santos Dumont
- 25 de fevereiro – 19h às 22h
Escola Profissionalizante – Rua Dr. Júlio Cardoso, 1948, Centro
- 26 de fevereiro – 14h às 17h
Casa de Misericórdia – Rua General Osório, 2294, Centro
- 26 de fevereiro – 19h às 22h
Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Rua Antônio Bernardes Pinto, 3570, Vila Chico Júlio
- 27 de fevereiro – 14h às 17h
Voluntárias Sociais de Franca (Vosf) – Rua Ouvidor Freire, 2553, Centro
- 2 de março – 14h às 17h
Berçário Dona Nina – Rua Deoclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena
- 2 de março – 19h às 22h
Igreja Batista Betel – Avenida Arthur da Costa e Silva, 6087, Jardim Paraty
- 3 de março – 19h às 22h
Igreja Assembleia de Deus Jardim Planalto – Rua José Pimenta, 1900, Jardim Planalto
- 4 de março – 14h às 17h
CITI Lions Sobral – Avenida Moacir Vieira Coelho, 3320, Jardim Redentor
- 4 de março – 19h às 22h
Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Avenida Brasil, 3100, Vila Aparecida
- 5 de março – 14h às 17h
SCFV Paulistano – Pastoral do Menor – Rua Arnold Faria Junqueira, 1350, Jardim Paulistano
- 5 de março – 19h às 22h
Escola Profissionalizante – Rua Dr. Júlio Cardoso, 1948, Centro
- 6 de março – 14h às 17h
CCI Avelina Maria de Jesus – Rua Sara Beatriz de Freitas, 1867, Jardim Aeroporto 3
- 9 de março – 19h às 22h
Centro Comunitário do City Petrópolis – Avenida Santa Terezinha, 830, City Petrópolis
- 11 de março – 19h às 22h
Centro Comunitário do Jardim Palma – Rua Antônio Marcos, 3131, Jardim Palma
A proposta das oficinas é oferecer qualificação rápida para produção de itens temáticos de Páscoa, possibilitando geração de renda extra no período sazonal. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.
