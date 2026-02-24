24 de fevereiro de 2026
ATENÇÃO

Interdição na avenida Sete de Setembro altera trânsito até sábado

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Trecho interditado na avenida Sete de Setembro
Trecho interditado na avenida Sete de Setembro

A interdição na avenida Sete de Setembro começou nesta segunda-feira, 23, no trecho em frente ao Teatro Municipal José Cyrino Goulart, no Residencial Baldassari, em Franca. A medida foi adotada para a realização de obras de remanejamento da rede de esgoto pela empresa responsável pelos serviços de água no município.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o bloqueio atinge a avenida Sete de Setembro no trecho entre a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso e a rua Paulo César Pacheco. A previsão é que a interdição permaneça até sábado, 28, podendo sofrer alteração conforme as condições climáticas.

Segundo a Secretaria de Segurança, os veículos que trafegam pela avenida Sete de Setembro deverão convergir à esquerda no sentido da rua Paulo César Pacheco. Em seguida, o fluxo deve seguir pela rua José Rodrigues Alves e, posteriormente, acessar a avenida Ismael Alonso y Alonso.

A orientação é que motoristas e pedestres utilizem rotas alternativas durante o período da obra, a fim de garantir a segurança e evitar congestionamentos na região.

Obra na rede de esgoto

O remanejamento da rede de esgoto integra os serviços de infraestrutura executados na cidade e exige a interdição parcial da via para a realização dos trabalhos com segurança.

A administração municipal não informou se haverá novas intervenções em outros trechos da avenida após a conclusão desta etapa.

