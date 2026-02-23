Um motociclista de 40 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta segunda-feira, 23, na avenida Major Nicácio, na Vila Duque de Caxias, na região central de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista descia a avenida quando o motorista de um carro, um Chevrolet Onix sedan branco, avançou o sinal de parada obrigatória e atingiu a moto. O condutor do carro disse que não viu o motociclista.

Com o impacto, a motocicleta ficou presa na parte frontal do carro, e o piloto foi arremessado por metros. Ele sofreu fratura no joelho.