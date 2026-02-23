23 de fevereiro de 2026
SUSTO

Moto fica presa em carro após acidente na Major Nicácio

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Moto presa no carro após acidente na avenida Major Nicácio, em Franca
Um motociclista de 40 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta segunda-feira, 23, na avenida Major Nicácio, na Vila Duque de Caxias, na região central de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista descia a avenida quando o motorista de um carro, um Chevrolet Onix sedan branco, avançou o sinal de parada obrigatória e atingiu a moto. O condutor do carro disse que não viu o motociclista.

Com o impacto, a motocicleta ficou presa na parte frontal do carro, e o piloto foi arremessado por metros. Ele sofreu fratura no joelho.

A vítima foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

