23 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VEJA

Homem é preso em flagrante após furto de motocicleta em Rifaina

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Moto recuperada pela Guarda Civil Municipal de Rifaina
Moto recuperada pela Guarda Civil Municipal de Rifaina

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira, 23, suspeito de furtar uma motocicleta em Rifaina. A prisão foi feita pela Guarda Civil Municipal durante patrulhamento de rotina.

Segundo a GCM, por volta das 6h, a equipe fazia rondas quando avistou um homem próximo a uma motocicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele se afastou do veículo, o que levantou suspeitas dos guardas.

Durante a abordagem, o suspeito negou ter qualquer envolvimento com a moto. No entanto, após consulta ao sistema de monitoramento e inteligência da corporação, os agentes confirmaram, por meio de imagens, que o homem havia furtado o veículo momentos antes.

A informação foi confirmada pelo proprietário da motocicleta, que reconheceu o furto. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia da cidade.

Na unidade policial, a autoridade de polícia judiciária determinou a prisão em flagrante. O homem permaneceu à disposição da Justiça, e a motocicleta foi recuperada e devolvida ao dono.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários