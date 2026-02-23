Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira, 23, suspeito de furtar uma motocicleta em Rifaina. A prisão foi feita pela Guarda Civil Municipal durante patrulhamento de rotina.

Segundo a GCM, por volta das 6h, a equipe fazia rondas quando avistou um homem próximo a uma motocicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele se afastou do veículo, o que levantou suspeitas dos guardas.

Durante a abordagem, o suspeito negou ter qualquer envolvimento com a moto. No entanto, após consulta ao sistema de monitoramento e inteligência da corporação, os agentes confirmaram, por meio de imagens, que o homem havia furtado o veículo momentos antes.