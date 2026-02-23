Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira, 23, suspeito de furtar uma motocicleta em Rifaina. A prisão foi feita pela Guarda Civil Municipal durante patrulhamento de rotina.
Segundo a GCM, por volta das 6h, a equipe fazia rondas quando avistou um homem próximo a uma motocicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele se afastou do veículo, o que levantou suspeitas dos guardas.
Durante a abordagem, o suspeito negou ter qualquer envolvimento com a moto. No entanto, após consulta ao sistema de monitoramento e inteligência da corporação, os agentes confirmaram, por meio de imagens, que o homem havia furtado o veículo momentos antes.
A informação foi confirmada pelo proprietário da motocicleta, que reconheceu o furto. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia da cidade.
Na unidade policial, a autoridade de polícia judiciária determinou a prisão em flagrante. O homem permaneceu à disposição da Justiça, e a motocicleta foi recuperada e devolvida ao dono.
