A Marinha do Brasil voltou atrás e informou, no fim da tarde desta segunda-feira, 23, que Wesley Carlos da Costa, de 45 anos, não era habilitado para conduzir a lancha envolvida no acidente que matou seis pessoas no rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG).

Horas após o acidente, a Polícia Civil de Minas Gerais havia informado que Wesley não possuía habilitação para pilotar embarcação. Na manhã desta segunda-feira, a Marinha divulgou uma nota dizendo que ele era habilitado para conduzir a lancha — informação que contrariava a versão inicial.

Horas depois, no fim da tarde, a Marinha emitiu uma nova nota oficial corrigindo os dados e afirmou que a mudança ocorreu após uma checagem mais aprofundada feita pelos peritos que foram ao local do acidente.