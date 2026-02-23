Após a derrota por 1 a 0 para o Bandeirante, em Birigui, a Francana volta a campo nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no estádio “Lanchão”, em Franca, para enfrentar o Rio Branco pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.

A equipe esmeraldina não conseguiu uma regularidade na competição ainda. Iniciou o campeonato com três derrotas, depois venceu duas partidas seguidas e já acumula três derrotas novamente.

Depois de figurar na zona de classificação (G8), a Veterana volta a flertar com a zona de rebaixamento (Z2), aparecendo na 13ª colocação, com 6 pontos. Os três times que estão atrás da Francana na classificação são: Desportivo Brasil, com 5 pontos; Suzano e Itapirense, com 4 pontos cada um.