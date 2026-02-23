23 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SÉRIE A3

Francana terá reforço na zaga e baixa no meio para quarta-feira

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Gênesis Siqueira
Francana e Bandeirante, em partida disputada no último sábado
Francana e Bandeirante, em partida disputada no último sábado

Após a derrota por 1 a 0 para o Bandeirante, em Birigui, a Francana volta a campo nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no estádio “Lanchão”, em Franca, para enfrentar o Rio Branco pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.

A equipe esmeraldina não conseguiu uma regularidade na competição ainda. Iniciou o campeonato com três derrotas, depois venceu duas partidas seguidas e já acumula três derrotas novamente.

Depois de figurar na zona de classificação (G8), a Veterana volta a flertar com a zona de rebaixamento (Z2), aparecendo na 13ª colocação, com 6 pontos. Os três times que estão atrás da Francana na classificação são: Desportivo Brasil, com 5 pontos; Suzano e Itapirense, com 4 pontos cada um.

O técnico da Francana, Luís Gustavo, o “Viola”, vai poder contar com a volta do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão após expulsão contra o São Bernardo. Em contrapartida, terá o desfalque do volante Léo Galinha, devido ao terceiro cartão amarelo.

Após a partida desta quarta-feira contra o Rio Branco, de Americana (SP), a Veterana enfrentará o Paulista, no domingo, 1º, às 15h, em Jundiaí (SP).

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários