O Fórum Permanente de Turismo da Região Turística Lagos do Rio Grande promoverá uma nova edição nesta quinta-feira, 26, às 9h, na Casa da Cultura, em Pedregulho, na região de Franca.

Uma reunião com a deputada Delegada Graciela (PL), junto da Comissão de Turismo da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), realizada na Secretaria de Estado de Turismo e Viagens de São Paulo, apresentou pautas que terão sequência nesse fórum. O secretário Roberto de Lucena se comprometeu a estar na região para o lançamento do Plano Regional de Turismo.

Representantes dos municípios que compõem a região estarão no evento, além de gestores públicos, empreendedores, instituições e profissionais do turismo.