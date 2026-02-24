O Fórum Permanente de Turismo da Região Turística Lagos do Rio Grande promoverá uma nova edição nesta quinta-feira, 26, às 9h, na Casa da Cultura, em Pedregulho, na região de Franca.
Uma reunião com a deputada Delegada Graciela (PL), junto da Comissão de Turismo da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), realizada na Secretaria de Estado de Turismo e Viagens de São Paulo, apresentou pautas que terão sequência nesse fórum. O secretário Roberto de Lucena se comprometeu a estar na região para o lançamento do Plano Regional de Turismo.
Representantes dos municípios que compõem a região estarão no evento, além de gestores públicos, empreendedores, instituições e profissionais do turismo.
“A presença do secretário Roberto de Lucena demonstra o reconhecimento do trabalho que vem sendo construído na Região Turística Lagos do Rio Grande e fortalece nossa caminhada na estruturação da governança, na construção do Plano Regional de Turismo e na consolidação de um destino competitivo e sustentável”, destacou o presidente do Fórum, Ernani Baraldi.
O Plano Regional de Turismo será o ponto principal da programação. A estruturação irá estabelecer diretrizes, metas e ações para o fortalecimento do setor nos municípios. O mapeamento de rotas e roteiros turísticos também será ponto de destaque, para discutir a promoção integrada dos atrativos e o posicionamento do destino no cenário estadual.
A cidade anfitriã, Pedregulho, apresentará seu portfólio turístico, destacando projetos, ações em andamento, potenciais e oportunidades de investimento. O secretário Roberto de Lucena apresentará as diretrizes do turismo paulista para as regiões turísticas, programas de apoio e possibilidades de convênios.
