SUSPEITO FORAGIDO

Mulher encontrada ensanguentada segue na UTI sem previsão de alta

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Martelo apreendido, suposta arma do crime; policiais e peritos dentro da casa onde os fatos ocorreram
Uma mulher de 40 anos permanece internada em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca. Nesta segunda-feira, 23, foi confirmado que a vítima continua hospitalizada, sem qualquer previsão de alta.

Ela deu entrada na unidade de saúde após sofrer uma grave lesão na cabeça, registrada na rua Carlos Maranha, na última sexta-feira, 20. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro, de 41 anos, contra quem a vítima já possuía medida protetiva.

O caso 

Na noite da última quinta-feira, 19, o homem teria ido até a casa do pai da mulher e a levado para a residência dele, no bairro Jardim Aeroporto III. Já na manhã seguinte, na sexta-feira, ele retornou à casa do ex-sogro, afirmando que a mulher teria sofrido uma queda, estaria desacordada e precisava de socorro.

Desesperado, o pai foi até o endereço indicado e encontrou a filha caída próxima ao portão, inconsciente e com intenso sangramento. Ele a colocou no carro e a levou imediatamente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, relatando à equipe médica a versão apresentada pelo ex-companheiro.

Durante os primeiros atendimentos, no entanto, os profissionais de saúde constataram que o ferimento na cabeça não era compatível com uma simples queda. Diante da gravidade do caso e das características da lesão, a Polícia Militar foi acionada.

Os policiais acompanharam o pai até a residência do suspeito, mas o homem já havia fugido. No interior do imóvel, os agentes encontraram grande quantidade de sangue e um martelo com fios de cabelo presos, o que reforça a suspeita de que o objeto possa ter sido utilizado na agressão.

O caso é investigado, e a polícia realiza diligências para localizar o suspeito. Enquanto isso, a mulher segue internada na UTI da Santa Casa, lutando pela vida.

Leia mais: PM apreende martelo com cabelos após achar mulher ensanguentada

