Uma mulher de 40 anos permanece internada em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca. Nesta segunda-feira, 23, foi confirmado que a vítima continua hospitalizada, sem qualquer previsão de alta.

Ela deu entrada na unidade de saúde após sofrer uma grave lesão na cabeça, registrada na rua Carlos Maranha, na última sexta-feira, 20. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro, de 41 anos, contra quem a vítima já possuía medida protetiva.

O caso

Na noite da última quinta-feira, 19, o homem teria ido até a casa do pai da mulher e a levado para a residência dele, no bairro Jardim Aeroporto III. Já na manhã seguinte, na sexta-feira, ele retornou à casa do ex-sogro, afirmando que a mulher teria sofrido uma queda, estaria desacordada e precisava de socorro.