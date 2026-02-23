Uma mulher de 40 anos permanece internada em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca. Nesta segunda-feira, 23, foi confirmado que a vítima continua hospitalizada, sem qualquer previsão de alta.
Ela deu entrada na unidade de saúde após sofrer uma grave lesão na cabeça, registrada na rua Carlos Maranha, na última sexta-feira, 20. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro, de 41 anos, contra quem a vítima já possuía medida protetiva.
O caso
Na noite da última quinta-feira, 19, o homem teria ido até a casa do pai da mulher e a levado para a residência dele, no bairro Jardim Aeroporto III. Já na manhã seguinte, na sexta-feira, ele retornou à casa do ex-sogro, afirmando que a mulher teria sofrido uma queda, estaria desacordada e precisava de socorro.
Desesperado, o pai foi até o endereço indicado e encontrou a filha caída próxima ao portão, inconsciente e com intenso sangramento. Ele a colocou no carro e a levou imediatamente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, relatando à equipe médica a versão apresentada pelo ex-companheiro.
Durante os primeiros atendimentos, no entanto, os profissionais de saúde constataram que o ferimento na cabeça não era compatível com uma simples queda. Diante da gravidade do caso e das características da lesão, a Polícia Militar foi acionada.
Os policiais acompanharam o pai até a residência do suspeito, mas o homem já havia fugido. No interior do imóvel, os agentes encontraram grande quantidade de sangue e um martelo com fios de cabelo presos, o que reforça a suspeita de que o objeto possa ter sido utilizado na agressão.
O caso é investigado, e a polícia realiza diligências para localizar o suspeito. Enquanto isso, a mulher segue internada na UTI da Santa Casa, lutando pela vida.
