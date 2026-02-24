A tragédia na represa de Rifaina, cidade turística a 70 km de Franca, que resultou na morte de seis pessoas após um acidente envolvendo uma embarcação, repercutiu internacionalmente. Uma lancha com 15 ocupantes, incluindo o piloto, se chocou contra um píer na noite de de sábado, 21, matando três mulheres, o piloto e um menino de 4 anos. Os outros nove turistas sobreviveram.
O site de Notícias Venevision, da Venezuela, com 2 milhões de seguidores, repercutiu o acidente estampando a manchete: “Seis mortos e três feridos após barco colidir com píer em rio no Brasil”, acompanhada de uma imagem aparentemente feita por inteligência artificial.
O portal de notícias China Xinhua News, com 1,6 milhão de seguidores no Instagram e 101 milhões no Facebook, postou: “Barco afunda no sudeste do Brasil, matando 6 pessoas”.
Os dois canais de notícias em redes sociais com sucursal no Brasil relataram basicamente o fato envolvendo a colisão do barco contra o píer que resultou nas mortes, sem informações adicionais às já publicadas.
Todas as vítimas moravam em Franca e passavam o fim de semana em um rancho às margens do rio Grande, que separa os estados de São Paulo e Minas Gerais. No sábado, os turistas foram a um bar flutuante e o acidente ocorreu quando eles voltaram após passeio, à noite.
Vítimas fatais
- Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, 40 anos
- Wesley Carlos da Silva, 45 anos
- Bento Aredes, 4 anos
- Viviane Aredes, 35 anos
- Érica Fernanda Lima Leal, 41 anos
- Marina Rodrigues Matias, 22 anos
