24 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SEIS MORTOS

Tragédia com lancha em Rifaina ganha repercussão internacional

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais/WhatsApp
Publicações de portais de notícias da Venezuela e da China
Publicações de portais de notícias da Venezuela e da China

A tragédia na represa de Rifaina, cidade turística a 70 km de Franca, que resultou na morte de seis pessoas após um acidente envolvendo uma embarcação, repercutiu internacionalmente. Uma lancha com 15 ocupantes, incluindo o piloto, se chocou contra um píer na noite de de sábado, 21, matando três mulheres, o piloto e um menino de 4 anos. Os outros nove turistas sobreviveram.

O site de Notícias Venevision, da Venezuela, com 2 milhões de seguidores, repercutiu o acidente estampando a manchete: “Seis mortos e três feridos após barco colidir com píer em rio no Brasil”, acompanhada de uma imagem aparentemente feita por inteligência artificial.

O portal de notícias China Xinhua News, com 1,6 milhão de seguidores no Instagram e 101 milhões no Facebook, postou: “Barco afunda no sudeste do Brasil, matando 6 pessoas”.

Os dois canais de notícias em redes sociais com sucursal no Brasil relataram basicamente o fato envolvendo a colisão do barco contra o píer que resultou nas mortes, sem informações adicionais às já publicadas.

Todas as vítimas moravam em Franca e passavam o fim de semana em um rancho às margens do rio Grande, que separa os estados de São Paulo e Minas Gerais. No sábado, os turistas foram a um bar flutuante e o acidente ocorreu quando eles voltaram após passeio, à noite.

Vítimas fatais

  • Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, 40 anos
  • Wesley Carlos da Silva, 45 anos
  • Bento Aredes, 4 anos
  • Viviane Aredes, 35 anos
  • Érica Fernanda Lima Leal, 41 anos
  • Marina Rodrigues Matias, 22 anos

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários