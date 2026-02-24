A tragédia na represa de Rifaina, cidade turística a 70 km de Franca, que resultou na morte de seis pessoas após um acidente envolvendo uma embarcação, repercutiu internacionalmente. Uma lancha com 15 ocupantes, incluindo o piloto, se chocou contra um píer na noite de de sábado, 21, matando três mulheres, o piloto e um menino de 4 anos. Os outros nove turistas sobreviveram.

O site de Notícias Venevision, da Venezuela, com 2 milhões de seguidores, repercutiu o acidente estampando a manchete: “Seis mortos e três feridos após barco colidir com píer em rio no Brasil”, acompanhada de uma imagem aparentemente feita por inteligência artificial.